Argentinska policija pozvala je Liamovu djevojku na ispitivanje

Argetinska policija pozvala je na ispitivanje djevojku pokojna Liama Paynea, influencericu Kate Cassidy. Iz policije su za New York Post potvrdili da Cassidy nije osumnjičena za njegovu smrt, nego kako se nadaju da bi im mogla dati dodatan kontekst. Njezin prijatelj potvrdio je da će Kate sudjelovati u svjedočenju.

- Ona će pomoći koliko god može. Želi da se pravi ljudi privedu, a ako je za to potrebno odgovoriti na njihova pitanja, ona će to učiniti. Naravno, nema razloga da ne surađuje. Dugo mu je pokušavala pomoći da se riješi ovisnosti, i dalje ju proganja to što se dogodilo. Tko god je Liamu dao drogu, trebao bi biti sudski ispitan - rekao je neimenovani izvor.

Foto: Instagram

Bivši član One Directiona preminuo je 16. listopada, nakon što je pao s trećeg kata hotela u Buenos Airesu. Pjevač je imao tragove kombinacije više droga u tijelu, uključujući 'ružičasti kokain', kad je pao s balkona, prema izvješćima argentinske policije.

Foto: TEMILADE ADELAJA/REUTERS

Toksikološki nalaz otkrio je tragove kokaina, benzodiazepina, crack kokaina i 'ružičastog kokaina' koji je kombinacija metamfetamina, ketamina i MDMA. Nedavno su za njegovu smrt osumnjičena dvojica zaposlenika hotela, čime se istraga proširila na pet osoba.

Jedan od njih je recepcionar Esteban Reynaldo Grassi, koji je nazvao hitnu pomoć kad je bivši član grupe One Direction pao.

Ranije su se pojavili dokumenti koje je objavio TMZ, koji otkrivaju kako vlasti žele kazniti Rogera Noresa, njegovog bliskog prijatelja, za napuštanje. Nores je bio svjestan Liamovih problema, doputovao je s njim u Argentinu, no odsjeli su u odvojenim hotelima.

Kako navode tužitelji, pjevač je večer prije tragične smrti, u 22 sata, naručio četiri boce viskija u sobu. Drugo jutro u 6:36 naručio je još pet boca. Za vrijeme doručka nastavio je piti, a društvo mu je pravio Roger kojem je u 9:32 poslao poruku da mu nabavi 'šest grama'.

Foto: Instagram