Obožavatelji filma 'Wicked' primijetili su kako su slavne kolegice bliske te često u fizičkom kontaktu, a sada su saznali i razlog tomu
Ariana Grande otkrila je zašto često Cynthiju Erivo drži za ruku
Slavna pjevačica i glumica Ariana Grande je prilikom gostovanja u podcastu 'Good Hang with Amy Poehler' otkrila obožavateljima zašto se ona i njena kolegica iz filma 'Wicked', Cynthia Erivo, vole često držati za ruke. Naime, objasnila je kako ona kroz ruku 'prenosi mnogo energije', piše Page Six.
Obožavatelji su još ranije primijetili kako je spomenuti dvojac nerazdvojan, a Grande je izjavila kako su morale mnogo raditi kako bi održale vezu koje su stvorile igrajući Glindu i Elphabu u poznatom filmu. 'Prođe mnogo vremena između završetka snimanja filma i press turneje', objasnila je glumica dodavši kako ona i slavna kolegica unatoč tome pokušavaju održati redoviti kontakt.
'Obje smo jako zaposlene ali dajemo sve od sebe kako bi ostale povezane u tom smislu i brinemo se jedna za drugu kako bismo poštovale projekt najviše što je moguće', priznala je ova slavna 32-godišnjakinja.
Grande, koja za sebe kaže da uvijek nekoga 'drži za ruku, stišće nešto ili posiže za nečim', ispričala je da kroz fizički kontakt 'šalje potporu i energiju' svojim voljenima, no da toga nije bila ni svjesna, dok trenutak, kada je u jednom intervjuu prošle godine držala prst kolegice Erivo, nije postao viralan.
'Znam da je bilo nježno i lijepo, i samo sam joj željela pružiti podršku. Bilo je slatko. Osjećaj je bio predivan', prisjetila se glumica. Koliko su bliske i zaštitnički nastrojene dokazuje i činjenica da je Erivo prošloga tjedna, prilikom incidenta na premijeri filma 'Wicked: For Good' u Singapuru, skočila u obranu prijateljice.
Naime, dok su s ostalim kolegama hodale 'žutim tepihom', do Grande je dotrčao mladić i obujmio je rukom oko vrata te počeo skakati. Njena je kolegica odmah reagirala te ga odgurnula i stala između njih. Kada se snimka ove neugodnosti proširila društvenim mrežama, fanovi su u 'napadaču' prepoznali tzv. 'Pyjama Mana'.
