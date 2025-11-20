Obavijesti

PRESLADAK RAZLOG

Ariana Grande otkrila je zašto često Cynthiju Erivo drži za ruku

Foto: Mina Kim/REUTERS

Obožavatelji filma 'Wicked' primijetili su kako su slavne kolegice bliske te često u fizičkom kontaktu, a sada su saznali i razlog tomu

Slavna pjevačica i glumica Ariana Grande je prilikom gostovanja u podcastu 'Good Hang with Amy Poehler' otkrila obožavateljima zašto se ona i njena kolegica iz filma 'Wicked', Cynthia Erivo, vole često držati za ruke. Naime, objasnila je kako ona kroz ruku 'prenosi mnogo energije', piše Page Six.

Wicked UK Premiere - London
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Obožavatelji su još ranije primijetili kako je spomenuti dvojac nerazdvojan, a Grande je izjavila kako su morale mnogo raditi kako bi održale vezu koje su stvorile igrajući Glindu i Elphabu u poznatom filmu. 'Prođe mnogo vremena između završetka snimanja filma i press turneje', objasnila je glumica dodavši kako ona i slavna kolegica unatoč tome pokušavaju održati redoviti kontakt.

'Obje smo jako zaposlene ali dajemo sve od sebe kako bi ostale povezane u tom smislu i brinemo se jedna za drugu kako bismo poštovale projekt najviše što je moguće', priznala je ova slavna 32-godišnjakinja.

Premiere for the film 'Wicked' in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Grande, koja za sebe kaže da uvijek nekoga 'drži za ruku, stišće nešto ili posiže za nečim', ispričala je da kroz fizički kontakt 'šalje potporu i energiju' svojim voljenima, no da toga nije bila ni svjesna, dok trenutak, kada je u jednom intervjuu prošle godine držala prst kolegice Erivo, nije postao viralan.

'Znam da je bilo nježno i lijepo, i samo sam joj željela pružiti podršku. Bilo je slatko. Osjećaj je bio predivan', prisjetila se glumica. Koliko su bliske i zaštitnički nastrojene dokazuje i činjenica da je Erivo prošloga tjedna, prilikom incidenta na premijeri filma 'Wicked: For Good' u Singapuru, skočila u obranu prijateljice.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Naime, dok su s ostalim kolegama hodale 'žutim tepihom', do Grande je dotrčao mladić i obujmio je rukom oko vrata te počeo skakati. Njena je kolegica odmah reagirala te ga odgurnula i stala između njih. Kada se snimka ove neugodnosti proširila društvenim mrežama, fanovi su u 'napadaču' prepoznali tzv. 'Pyjama Mana'.

