Povratak u Oz: Izašao je trailer za drugi nastavak filma Wicked

Jedna od najuspješnijih filmskih adaptacija broadwayskih mjuzikala, 'Wicked' (Zlica), uskoro dobiva svoj nastavak. Drugi dio ovog mjuzikla nosit će naziv 'Wicked: For good', a premjera je zakazana za 21. studenog 2025. godine. Na veliko oduševljenje fanova, u srijedu je izašao finalni trailer koji je najavio nove avanture čarobnog dvojca Elphabe i Glinde, popraćene pjesmama iz istoimenog mjuzikla.

Glavne junakinje, Elphaba, koju je utjelovila Cynthia Erivo, te Glinda, koju glumi Ariana Grande, u novom nastavku suočavaju se s posljedicama svojih izbora koji su ih razdvojili te nevoljama koje snalaze njihove bližnje. Uz naslovne zvijezde, u drugom nastavku vraćaju se i Jonathan Bailey kao Fiyero, Ethan Slater kao Boq te Marissa Bode kao Nessarose.

Oba nastavka filma, kao i istoimeni broadwayski mjuzikl, inspirirana su knjigom Wicked: The life and Times of Wicked Witch of the West Gregorya Maguiera te romanom Čarobnjak iz Oza Lymana Franka Bauma, što dokazuje i pojavljivanje likova poput Dorothy, Plašljivog Lava te Limenog Drvosječe u finalnom traileru, ali i motiva poput poznatih crvenih cipelica.

Osim što je naišao na oduševljenje publike, prvi nastavak filma koji je izašao 2024. godine doživio je i dobre kritike struke. Zaradio je 717 milijuna dolara, čime je postao peti film s najvećom zaradom u 2024. godini. Nominiran je i za Oscara za najbolji film, a popularnost glavnih junakinja još uvijek nije splasnula. Posebne je pohvale dobio i za kostimografiju te glazbu, a mnoge su pjesme postale planetarno popularne zahvaljujući društvenim mrežama kao što je TikTok.

Foto: Mina Kim/REUTERS

Unatoč oduševljenju, fanovi filma nisu mogli sakriti svoju zabrinutost u vezi fizičkog izgleda Ariane Grande koja je za vrijeme kampanje za prvi dio filma značajno smršavila. Tijekom jednog intervjua, pjevačica i glumica izjavila je kako smatra da je komentiranje tuđeg fizičkog izgleda opasno. Za njeno zdravlje bio je zabrinut i njen partner Ethan Slater koji se u filmu Wicked pojavljuje kao Boq.