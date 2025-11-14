Obavijesti

NEUGODNA SITUACIJA

Glinda i Elphaba u akciji: Ariana Grande protrnula od straha, ali je njena kolegica spasila stvar...

Piše Sara Študir,
Glinda i Elphaba u akciji: Ariana Grande protrnula od straha, ali je njena kolegica spasila stvar...
Slavne glumice na premjeri nastavka filmskog hita 'Wicked' suočile su se s iznimno neugodnom situacijom, a brza reakcija Cynthije Erivo sve je oduševila

Poznata pjevačica i glumica Ariana Grande doživjela je neugodno iskustvo na jučerašnjoj premijeri filma 'Wicked: For Good' u Singapuru. Naime, dok je hodala žutim tepihom s kolegama iz spomenutog filma, na nju je nasrnuo nepoznati muškarac.

Na videu koji je objavljen na Instagramu vidi se kako Grande hoda držeći za ruku Michelle Yeoh, a uz njih je hodala i Cynthia Erivo. Dok je glumica, koja u popularnom filmu tumači Glindu veselo komunicirala s fanovima i davala im autograme, do nje je dotrčao mladić, obujmio je rukom oko ramena i počeo skakati.

POZNATO KAD STIŽE U KINA Povratak u Oz: Izašao je trailer za drugi nastavak filma Wicked
Povratak u Oz: Izašao je trailer za drugi nastavak filma Wicked

Njena kolegica, koja je u hitu 'Wicked' utjelovila Elphabu, brzo je reagirala te stala između Grande i 'napadača'. Dok su kolege nastojale smiriti uznemirenu glumicu koja je duboko disala, osiguranje je nepoznatog muškarca udaljilo od njih. Mnogi su u komentarima na društvenim mrežama hvalili reakciju glumice Erivo.

'Glumica je reagirala brže nego osiguranje', 'Kako je slatko što je štiti', 'Ona bi trebala biti redar', samo su neke od riječi oduševljenih obožavatelja filmske adaptacije antologijskog mjuzikla.

PREDOMISLILA SE Ariana Grande zamalo je odustala od pjevanja, a sve se promijenilo zbog jednog filma
Ariana Grande zamalo je odustala od pjevanja, a sve se promijenilo zbog jednog filma

Fanovima nije trebalo mnogo vremena da shvate o kome se točno radi te su ubrzo u 'napadaču' prepoznali Johnsona Wena, koji je na internetu poznatiji pod nazivom  'Pyjama Man'. Nedugo nakon događaja, na svom je Instagram profilu objavio snimku najnovijeg pothvata.

'Draga Ariana Grande hvala ti što mi dopustila da skočim na žuti tepih s tobom', napisao je u objavi. Ovo nije prvi put da se Wen odlučio na takav potez, a ranije je sličnu 'neugodnost' priredio i Katy Perry, The Weekendu te bendu The Chainsmokers, prenosi Daily Mail. Pomutnju je izazvao i prije jednog natjecanja na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu i na Svjetskom prvenstvu u kriketu 2023. godine.

