Ariana Grande povlači se sa scene: Otkrili su i razloge za to

Ariana Grande povući će se iz javnosti nakon što završi njezina turneja 'Eternal Sunshine' u Londonu 1. rujna, a fanovi su sve više zabrinuti za njeno zdravlje.

- Ariana će se povući iz vidljivosti nakon što završi turneju Eternal Sunshine. Veseli se završetku turneje, a zatim uzimanju zaslužene pauze od javnog rada i pojavljivanja, što ju je dovelo do beskrajne, stalne javne kontrole. Ova turneja je za nju bila prekrasno iskustvo. Voli svoje obožavatelje uživala je u svakoj minuti ove turneje - rekao je njen predstavnik za PEOPLE.

- Ona izvodi vrlo zahtjevan fizički nastup. Nastupa uspješno na vrlo visokoj razini iz noći u noć - rekao je pak izvor blizak pjevačici za PEOPLE.

Ariana Grande se također više neće pojavljivati ​​u ponovnom izvođenju predstave Stephena Sondheima 'Sunday in the Park with George'. Premijera predstave je trebala biti u londonskom Barbican Centru sljedećeg ljeta, a u njoj će glumiti Arianin kolega iz filma 'Wicked', Jonathan Bailey.

Foto: Instagram

Fizički izgled i opće zdravlje Ariane Grande bili su tema javne rasprave posljednjih godina. Nedavno, nakon što je objavljen glazbeni spot za njezin najnoviji singl 'Petal', s njezinog nedavno objavljenog istoimenog albuma, javni diskurs se pojačao. Dobitnica nagrade Grammy uzvratila je na komentare o svome tijelu u raznim prilikama.

U svojoj pjesmi 'Yes, And?' s albuma 'Eternal Sunshine' iz 2024., Grande u jednom trenutku pjeva: 'Moje lice sjedi, ne treba mi nikakva maska ​​/ Ne komentiraj moje tijelo, ne odgovaraj / Tvoj posao je tvoj, a moj je moj' i time je dala jasan odgovor na komentare koji se tiču njenog fizičkog izgleda.