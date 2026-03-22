Šokantno priznanje Ariane Grande: 'Antidepresive sam miješala s alkoholom...'

Dok su obožavatelji i mediji izražavali zabrinutost zbog njezine vitke figure, pjevačica je odlučila prekinuti šutnju i otkriti bolnu istinu koja se skrivala iza fasade 'savršenog' izgleda. Njezino priznanje ne samo da je šokiralo javnost, već je i otvorilo važnu raspravu o mentalnom zdravlju i opasnostima površnog prosuđivanja.

Pakao iza 'zdravog' izgleda

U nizu iskrenih istupa, Ariana je razbila iluziju koju su mnogi imali o njezinom životu. Osvrnula se na razdoblje koje su obožavatelji često smatrali njezinim "najzdravijim", ističući kako je stvarnost bila dijametralno suprotna. U videu koji je podijelila na TikToku, a kasnije i u intervjuima, otkrila je mračnu pozadinu svog tadašnjeg stanja.

​- Tijelo s kojim uspoređujete moje sadašnje tijelo bila je moja najnezdravija verzija. Bila sam na puno antidepresiva, pila sam alkohol uz njih i hranila se loše. Bila sam na najnižoj točki svog života tada kada sam izgledala onako kako vi smatrate zdravim, ali to, zapravo, nije bilo moje zdravo stanje - priznala je Grande za People.

Ova izjava odjeknula je globalno, jer je pjevačica hrabro povukla paralelu između vanjskog izgleda i unutarnje patnje, poručivši svima da 'zdravlje može izgledati različito' i da se iza prividne savršenosti često kriju duboke bitke.

Anksioznost do krova i borba s demonima prošlosti

Iza kulisa blistave karijere, Ariana Grande vodi dugogodišnju bitku za svoje mentalno zdravlje. Pjevačica je otvoreno progovorila o posttraumatskom stresnom poremećaju (PTSP) koji je razvila nakon terorističkog napada na njezinom koncertu u Manchesteru 2017. godine, tragedije koja je odnijela dvadeset i dva života. Izvori bliski pjevačici otkrili su da joj je 'anksioznost često bila do krova', osobito tijekom iscrpljujuće promotivne turneje za filmski hit Wicked. Napetost je kulminirala kada ju je na crvenom tepihu napao obožavatelj, što je dodatno potaknulo njezin PTSP.

Osim toga, potvrdila je da se bori i s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP) još od djetinjstva. Terapiju je u više navrata nazvala svojim spasom, ističući kako joj je "spasila život više puta" i potičući druge da potraže stručnu pomoć bez srama.

'Prestanite komentirati tuđa tijela, opasno je'

Suočena s lavinom komentara na društvenim mrežama, od onih 'zabrinutih' do zlonamjernih, Ariana je nedavno ponovno podijelila isječak intervjua iz 2024. godine uz poruku: 'Dijelim ovo ponovno kao podsjetnik svima.' U emotivnom razgovoru, u kojem ju je tješila kolegica iz filma Wicked Cynthia Erivo, poslala je snažnu poruku javnosti.

​- U današnjem društvu postoji komfor u komentiranju tuđeg izgleda, onoga što mislimo da se događa iza scene ili nečijeg zdravlja, a to uopće ne bismo trebali imati. Mislim da je to zaista opasno - izjavila je, dodavši kako se od svoje šesnaeste godine osjeća kao 'uzorak u petrijevci'.

Zabrinutost obitelji i potpora u najtežim trenucima

Iako pjevačica naglašava da je danas mentalno snažnija i da se okrenula intuitivnoj prehrani umjesto restriktivnim dijetama, njezina obitelj navodno je i dalje zabrinuta. Anonimni član obitelji za Daily Mail je izjavio kako se Ariana 'ne nalazi na zdravom mjestu' te da ju bližnji potiču da se više posveti sebi. Isti izvor navodi da je iscrpljujuća promocija filma uzela danak i da su 'pukotine brzo počele izlaziti na vidjelo'.

Ipak, u svemu tome Ariana nije sama. Naglasila je kako ima snažan sustav podrške, a najveći oslonac joj je kolegica Cynthia Erivo, koju opisuje kao 'sestru' i svoju zaštitnicu. Erivo je, prema izvorima, svakodnevno provjeravala kako je Ariana i pružala joj utjehu tijekom najizazovnijih trenutaka medijskog pritiska.