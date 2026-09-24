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ZAHVALILA SE PUBLICI

Arija Rizvić emotivna nakon odlaska iz serije 'Divlje pčele'

Piše 24sata,
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Arija Rizvić emotivna nakon odlaska iz serije 'Divlje pčele'
Foto: Tom Dubravec
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Nakon tragične smrti Teodore u seriji 'Divlje pčele', glumica Arija Rizvić obratila se svojim fanovima na Instagramu i zahvalila im se na podršci.

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Nakon tragične smrti Teodore u seriji 'Divlje pčele', glumica Arija Rizvić obratila se svojim fanovima na Instagramu i zahvalila im se na podršci.

- Draga naša, predivna publiko - hvala vam puno što ste pratili Teodoru Vukas u seriji 'Divlje pčele'. Nastavite pratiti seriju i dalje, bit će puno obrata, kazala je Arija u videu. Sudbina njenog lika jedan je od najemotivnijih točaka dosadašnjeg tijeka serije.

Mnogi gledatelji emotivno su reagirali nakon emitiranja epizode u kojoj je Teodora smrtno stradala. Njena smrt otvorila je brojna pitanja među likovima i dodatno produbila sukobe koji se već dugo razvijaju, piše RTL.

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