Arija Rizvić emotivna nakon odlaska iz serije 'Divlje pčele'

Nakon tragične smrti Teodore u seriji 'Divlje pčele', glumica Arija Rizvić obratila se svojim fanovima na Instagramu i zahvalila im se na podršci.

- Draga naša, predivna publiko - hvala vam puno što ste pratili Teodoru Vukas u seriji 'Divlje pčele'. Nastavite pratiti seriju i dalje, bit će puno obrata, kazala je Arija u videu. Sudbina njenog lika jedan je od najemotivnijih točaka dosadašnjeg tijeka serije.

Mnogi gledatelji emotivno su reagirali nakon emitiranja epizode u kojoj je Teodora smrtno stradala. Njena smrt otvorila je brojna pitanja među likovima i dodatno produbila sukobe koji se već dugo razvijaju, piše RTL.



