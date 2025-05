Arija Rizvić: 'Sjene prošlosti još snimam, a predstava o Luki Modriću mi je najizazovnija...'

Arija Rizvić publici je poznata kao redateljica i vrsna glumica. Gledatelje je osvojila ulogom influencerice i manekenke u seriji “Drugo ime ljubavi”, a u “Sjenama prošlosti” besprijekorno je utjelovila lik zlice Blanke, ljubavnice jednog od glavnih likova, koja ne prezire ni pred čim da dobije ono što želi. Iako je njezin lik iznimno negativan, zbog njega, kaže, nikad nije doživjela neugodnosti.

- Nisam imala neugodnosti, svi su divni i topli s komentarima za seriju, neki se tek iznenade kad me upoznaju i kažu ‘pa vi djelujete tako nježno, dobro i smireno’ i to mi je drago čuti, da me privatno nisu poistovjetili sa zločestom Blankom. Volim glumiti likove koji mi privatno karakterno nisu slični, to je veći izazov. Ima raznih likova koje bih voljela igrati, puštam da mi uloge dođu same. Puno je najava, snimam i dalje ‘Sjene prošlosti’, glumim skoro u glazbenom spotu, a na jesen u dva dugometražna filma. Premijera kratkometražnog filma ‘Nemreš pobjeć od nedjelje’ je krajem svibnja, a premijera predstave ‘Luka Modrić: Moja igra’ koju režiram je 18. svibnja u zagrebačkoj Scenoteci. Autori teksta su Valentina i Luka Mavretić, a u glavnim ulogama su Matej Đurđević, Gloria Dubelj i Denis Bosak - najavljuje 31-godišnja redateljica brojnih predstava poput “Da sam ptica” koja pet godina igra u kazalištima diljem Europe. Riječ je o intimnom autorskom projektu inspiriranom stvarnom pričom izbjeglica iz BiH ‘90-ih.

Foto: Ivan Presečki

- Ta me tema dugo zaokupljala. Predstava tematizira izbjeglištvo i nastala je prema tekstu Nikoline Bogdanović te glavnih glumaca Darije Lorenci Flatz i Tarika Filipovića, koji su u njega utkali osobne priče u vezi s ratom i BiH, kao i razne situacije mojih roditelja koji su prošli izbjeglištvo. Tako smo stvorili fiktivnu priču o bračnom paru koji na pragu 30-ih s kćeri napušta dom i svoje snove te odlaze u Beč ponovno izgraditi život - ističe. Odmalena je znala, kaže, da će se baviti glumom, pjevanjem ili nečim izvedbenim. Režija i gluma podjednako su joj dragi, trenutačno je posvećena glumi, a paralelno režira željene projekte.

- Već s četiri godine stala sam na pozornicu glumeći lavića u predstavi ‘Pinocchio’. To su moji počeci. Završila sam školu za klasični balet i solo pjevanje, pohađala dramske radionice, stalno sam bila u kazalištu. Prvu profesionalnu ulogu u mjuziklu ‘Guslač na krovu’ igrala sam sa 17 godina. Tad me zainteresirala režija. Upisala sam Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu i ostalo je povijest - kaže redateljica, koja je svoj “zanat pekla” i u Veneciji na masterclassu jednog od naj kazališnih redatelja Thomasa Ostermeiera, a stažirala na Dramskoj akademiji Max Reinhard u Beču. Od likova koje je glumila teško izdvaja najdraži, u svaki unosi cijelu sebe.

Foto: sandra simunovic/pixsell

- Možda mi je režija predstave o uspjehu i životu našeg najboljeg nogometaša Modrića dosad najizazovnija - ističe. Na aktualnoj seriji radi po čitave dane, no super atmosfera na setu rad čini ugodnim.

- Snimamo od jutra do mraka pa neke privatne stvari malo pate, no ne žalim se jer volim biti posvećena projektu i uživam u tome. Stvarno je užitak raditi na ovoj seriji s ljudima ispred i iza kamere. Producenti Grahor i Ivoš su napravili sjajan posao i okupili sjajnu ekipu. Uživamo, dajemo se sto posto, a između scena stalno je neka zafrkancija. S Matijom, Dajanom i Markom uvijek nastane show i dogodi se luda energija. Uvijek se veselim scenama s njima - dodaje Arija, koja slobodno vrijeme voli posvetiti druženju s prijateljima, obitelji, treninzima, putovanju, odlaskom na tretmane i u prirodu. To vrijeme najčešće provodi sa zaručnikom, sportskim urednikom Markom Vargekom. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja.

U “Sjenama prošlosti” htjela je zaručiti Matu, a u stvarnom životu nakon četiri godine zaručila se s Markom na romantičnom putovanju u Portugalu.

Foto: Instagram

- Jako smo slični i volimo iste stvari, a kod njega mi je super što je hiperaktivan kao ja pa smo stalno negdje, od izlazaka, putovanja, prirode. I oboje smo veliki gurmani, ali ja ne kuham, Marko kuha - svojedobno je rekla za Story.