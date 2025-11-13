Kazališnu redateljicu i glumicu publika trenutno ima priliku pratiti u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', a od rođendanskih želja bitno joj je zdravlje
Arija Rizvić slavi 32. rođendan! Otkrila je kako će ga proslaviti
Arija Rizvić danas ima poseban razlog za veselje. Naime, glumica danas slavi svoj 32. rođendan, a za Net.hr je otkrila i kako će ga proslaviti. Inače, brojni obožavatelji i publika trenutno je imaju priliku gledati na malim ekranima u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'.
- Danas sam slobodna od snimanja, a rođendan ću proslaviti u krugu obitelji. Prvi put sam napravila i tortu, a kako danas neću vidjeti ekipu sa snimanja, njih ću počastiti naknadno - započela je Arija, kojoj je, od svih želja, najvažnije zdravlje.
Što se tiče 'Divljih pčela' trenutno dobivaju brojne pohvale. Na društvenim mrežama svakodnevno kruže pozitivne kritike vezane u radnju ali i glumačku postavu. Rizvić je otkrila da joj je njezina uloga pozitivke Teodore Vukas donijela veliku promjenu u njezinu životu, a s kolegama sa seta je prezadovoljna.
- Čudno mi je gledati se u ovoj ulozi. Napokon sam neka moralna vertikala, a i moja obitelj i prijatelji isto kažu da im je neobično gledati me u ovoj ulozi. S ekipom sa seta sam oduševljena - priznala je Rizvić.
