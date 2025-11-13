Arija Rizvić slavi 32. rođendan! Otkrila je kako će ga proslaviti

Arija Rizvić danas ima poseban razlog za veselje. Naime, glumica danas slavi svoj 32. rođendan, a za Net.hr je otkrila i kako će ga proslaviti. Inače, brojni obožavatelji i publika trenutno je imaju priliku gledati na malim ekranima u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'.

Foto: Tom Dubravec

- Danas sam slobodna od snimanja, a rođendan ću proslaviti u krugu obitelji. Prvi put sam napravila i tortu, a kako danas neću vidjeti ekipu sa snimanja, njih ću počastiti naknadno - započela je Arija, kojoj je, od svih želja, najvažnije zdravlje.

Što se tiče 'Divljih pčela' trenutno dobivaju brojne pohvale. Na društvenim mrežama svakodnevno kruže pozitivne kritike vezane u radnju ali i glumačku postavu. Rizvić je otkrila da joj je njezina uloga pozitivke Teodore Vukas donijela veliku promjenu u njezinu životu, a s kolegama sa seta je prezadovoljna.

- Čudno mi je gledati se u ovoj ulozi. Napokon sam neka moralna vertikala, a i moja obitelj i prijatelji isto kažu da im je neobično gledati me u ovoj ulozi. S ekipom sa seta sam oduševljena - priznala je Rizvić.

Foto: sandra simunovic/pixsell