Arnie uživa u izolaciji: 'Izlazim samo na biciklu i nema selfieja'

Upute kako se nositi s aktualnom pandemijom korona virusa dolaze sa svih strana, a svoje obožavatelje savjetuje tradicionalno angažirani Arnold Schwarzenegger (72). Glumac i bivši guverner Kalifornije na svom Instagram profilu poziva sve da ostanu kod kuće.

Prvo je to u zabavnom duhu napravio dok usput hrani svoja dva ponija, Whiskeya i Lulu, a onda je Schwarzenegger savjetovao studente koji se u ovo doba tradicionalno na Floridi opuštaju i odaju hedonizmu za vrijeme tzv. spring break pauze.

- Napravio sam trening i provozao se biciklom. Doktor mi je rekao da je to u redu dok god nema zaustavljanja i susreta s drugim ljudima. Nema selfieja više, oprostite. I dalje vidim po cijelom svijetu fotografije i snimke ljudi po kafićima i restoranima. Ostanite doma! Da, vi spring breakeri također! Nije vrijeme za to. To nije pametno jer tako možete pokupiti virus - rekao je Arnold.

Njegovi obožavatelji komentirali su kako nakon ovakvog videa svi trebaju shvatiti poruku kao naređenje Terminatora, pohvalili su njegove savjete, a uz video u kojem Schwarzenegger u jacuzziju puši cigaru dobro su se i nasmijali.

