Miley Cyrus (29) i Arnold Schwarzenegger (74) bili su među nizom slavnih ljudi koji su se oglasili na društvenim mrežama zbog vijest da je Rusija napala Ukrajinu, piše Page Six.

Ovog četvrtka Cyrus se oglasila na svom Instagram Storyju kako bi podijelila svoje mišljenje o invaziji Rusije.

- Jutros je bilo srceparajuće probuditi se zbog vijesti da je Ukrajina napadnuta. Imala sam najnevjerojatnije iskustvo u Kijevu dok smo snimali spot za 'Nothing Breaks Like a Heart' i zauvijek ću biti zahvalna lokalnoj zajednici koja me primila raširenih ruku - napisala je pjevačica.

Bivši guverner Kalifornije također se oglasio društvenim mrežama gdje je podijelio izjavu u kojoj je izrazio svoje osjećaje o invaziji.

- Moje misli su s ukrajinskim narodom. Zamolili su me da dam nekoliko intervjua, ali vjerujem da bi se vijesti i dalje trebale fokusirati na ono što se događa na terenu, tj. na tragediju koja nam je slomila srca i na hrabrost ukrajinskog naroda koji nas je inspirirao - započeo je Arnold:

-Nisam stručnjak za vanjsku politiku, pa ću analizu prepustiti pametnijim ljudima od mene. Znam kako je odrasti nakon rata, u okupiranoj zemlji, i znam da u ratu i nakon njega nitko ne pobjeđuje. Svi pate - nadodao je glumac:

- Rat ima način da slomi pobjednike zajedno s gubitnicima. Imam ukrajinske prijatelje i obožavatelje i ruske prijatelje i obožavatelje. Koliko znam, nitko od njih ovo ne želi. Nadam se da će razum na kraju prevladati i okončati ovaj nepotreban rat prije nego što previše života bude slomljeno - rekao je Schwarzenegger koji je zatim nastavio:

- U međuvremenu, stojim uz narod Ukrajine. Dijelim vašu tugu i vašu nadu u mir. Nadahnjujete me svojom hrabrošću i svojom ljudskošću u suočavanju s ovom noćnom morom. Bog vas blagoslovio - zaključio je Arnold.

Arnold je također na Twitteru dao podršku bivšim boksačima Vitaliju Kličku, koji je sada gradonačelnik Kijeva, i njegovom bratu Vladimiru Kličku, koji su izjavili da će se boriti za Ukrajinu.

- Vitali i Vladimir, mislim na vas, prijatelji moji. Bili ste moji heroji u ringu i sada ste moji heroji -napisao je Schwarzenegger na Twitteru.

Također su se javili i drugi slavni ljudi koji su poslali podršku Ukrajini u ovim teškim trenutcima.

- Rusija je započela rat punog razmjera protiv Ukrajine. Ukrajina će se braniti i pobijediti. Svijet može i mora zaustaviti Putina. Upravo sada je vrijeme za djelovanje' s hashtagom #IstandWithUkraine - napisala je manekenka Elsa Hosk (33) na svom Instagram Storyju.

- Djeci Ukrajine sada je očajnički potreban mir - podijelio je Michael Douglas (77) objavu od UN-a na svom Instagramu.

Glumac i pjevač Jared Leto (50) napisao je:

- Nadam se da će mir prevladati i da će se konačno pronaći nenasilna rješenja - napisao je glumac koji je nadodao:

- Mojim prijateljima i obitelji u Ukrajini, srce mi se slama da je ovaj sukob eskalirao na tako razoran način. Molim vas, budite vrlo oprezni i budite sigurni koliko možete. Moje misli su s vama i vašim voljenima tijekom ovog kaotičnog vremena.

Justin (27) i Hailey Bieber (25) podijelili su fotografiju mjesta u Ukrajini gdje je napadnuta.

Ariana Grande (28) podijelila je objavu s Rescue.org.

- Stojimo uz ljude i obitelji čiji će životi biti pogođeni ruskim napadom na Ukrajinu - napisala je pjevačica.

Manekenka Kendall Jenner (26) podijelila je fotografiju iz The New York Timesa s detaljima gdje je Ukrajina napadnuta.

- Molim se za Ukrajinu - napisala je Jenner.

Glumica Olivia Wilde (37) podijelila je na Instagram Storyju isječak filma Charlieja Chaplina 'Veliki diktator.'

Pjevačica Camila Cabello (24) također se oglasila na Instagram Storyju

- Odvojite trenutak za molitvu za mir - napisala je pjevačica.