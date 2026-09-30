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ODLUČUJE SE O ODŠTETI

Arnoldu Schwarzeneggeru kreće suđenje zbog prometne nesreće

Piše Magdalena Mucić,
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Arnoldu Schwarzeneggeru kreće suđenje zbog prometne nesreće
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Foto: Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wy
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Glumac je priznao krivnju za prometnu, a na suđenju će se odlučivati o odšteti

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Arnoldu Schwarzeneggeru 12. listopada počinje suđenje zbog prometne nesreće iz 2022. godine u kojoj je žena koja ga tuži navodno zadobila trajno oštećenje mozga i druge teške ozljede. Glumac je priznao krivnju za prometnu, a na suđenju će se prvenstveno odlučivati o visini naknade štete koju Cheryl Augustine traži. Prema sudskom podnesku, očekuje se da će Schwarzenegger prvi svjedočiti, nakon odabira porote i uvodnih izlaganja odvjetnika, javlja New York Post. 

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Arnold Schwarzenegger Involved in Bad Car Accident with Injuries
Foto: TMZA

- Gospodin Schwarzenegger sada priznaje da je prošao kroz crveno svjetlo dok je upravljao svojim SUV-om, što je prouzročilo nesreću, stoji u podnesku. Zbog izazivanja prometne nesreće 21. siječnja 2022. na raskrižju u Los Angelesu, osim glumca, Augustine tuži i njegovu produkcijsku tvrtku Oak Productions. Njeni odvjetnici tvrde da je u sudaru izgubila svijest te zadobila trajno oštećenje mozga. U izvornoj tužbi Augustine tvrdi da su Schwarzenegger i ostali tuženici nemarno i nepromišljeno upravljali vozilom, zbog čega je došlo do sudara s njezinim automobilom. Navodi da je u nesreći zadobila ozljede tijela i živčanog sustava te da i dalje trpi fizičke i emocionalne posljedice. Navodi i kako bi ozljede mogle rezultirati 'određenim trajnim invaliditetom'. Augustine također tvrdi da je nakon nesreće morala na liječenje kod liječnika i kirurga, zbog čega je imala medicinske i druge troškove. Zbog ozljeda, navodi, nije mogla raditi, a moguće je da neko vrijeme i u budućnosti neće moći. Traži naknadu za troškove liječenja, izgubljenu zaradu, štetu na vozilu, nemogućnost korištenja automobila i druge troškove. U tužbi nije naveden točan iznos koji potražuje.

*EXCLUSIVE* Arnold Schwarzenegger involved in serious car accident in LA - ** WEB MUST CALL FOR PRICING **
Foto: NNON

Istovremeno se vodi i zaseban spor oko sigurnosti u sudnici. Schwarzenegger i Oak Productions zatražili su od suda posebne sigurnosne mjere tijekom suđenja, uključujući koordinaciju s policijom okruga Los Angeles te ograničenja fotografiranja i snimanja videa i zvuka u blizini sudnice. Traže i da osoba koja 'javno promovira suđenje ili dolazak bilo kojeg svjedoka' snosi troškove dodatnog osiguranja. Augustine je 28. rujna podnijela prigovor na taj zahtjev i zatražila od suca da ga odbije. Njezini odvjetnici tvrde da bi obveza da ona plati dodatno osiguranje predstavljala neustavan 'porez na suđenje' te kršila zaštitu slobode govora zajamčenu Prvim amandmanom američkog Ustava. Također tvrde da nijedan zakon, sudsko pravilo ni objavljena sudska odluka izrijekom ne dopušta da se troškovi osiguranja u sudu naplate od jedne od stranaka u postupku.

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