Arsen, Gabi i Matija dali su nam previše, trebamo ih bolje čuvati

Obitelj Dedić bila je gotovo pa 'inventar' Scene Amadeo. Nastupio je tamo Arsen više od 50 puta, jednostavno, volio je nastupe u atriju Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja, a posjetitelji su voljeli kad je naš najveći kantautor ondje. Od 2015., nažalost, prijatelj obitelji i umjetnički kreator Scene Amadeo, uz to i jedan od osnivača, gospodin Nenad Jandrić, Arsenu je u čast uvijek imao prigodan program.

Sedma obljetnica smrti hrvatskog kantautora Arsena Dedi?a | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Prošle godine bili su to Matija i Lu Dedić. Deseta godišnjica smrti šibenskog umjetnika bila je 17. srpnja, tad je počela i ovogodišnja Scena Amadeo. Nešto više od dva mjeseca nakon iznenadne i šokantne smrti Matije, koji ovaj put nije mogao još jedanput zasvira u čast svome ocu. Još jedan tužna vijest stigla je 11. kolovoza, kad je preminula i Gabi Novak.

Foto: Privatni album/

Jandrić je u zadnji čas, koliko je mogao, morao mijenjati program, posvetu Arsenu “proširiti” i na Matiju te Gabi. Svojom su muzikalnošću i ostavštinom zadužili hrvatsku umjetnosti jer oni su to i bili. I svaka čast Nenadu Jandriću što ustrajno čuva uspomenu na Arsena, sada će pridodati, nažalost, Matiju i Gabi, ali uspomenu na njih moramo čuvati djelima, a ne samo u sjećanjima.

Zoran Predin, još jedan prijatelj obitelji, u listopadu u Lisinskom imao je, u prvotnom planu, program posvećen najvećem kantautoru ovih prostora, Zoran pjeva Arsena, ali i on će sad proširiti program... Otvorena je i djeluje Kuća umjetnosti Arsen u Šibeniku, no koliko nam je ta obitelj dala, to ne bi smjelo stati na tome. Svaka čast Jandriću, Predinu, Kući u Šibeniku, neka i dalje rade svoje programe, dali su maksimum, ali treba im se još netko pridružiti, obitelj Dedić-Novak to zaslužuje.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL