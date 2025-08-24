Obavijesti

Show

Komentari 0
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ

Arsen, Gabi i Matija dali su nam previše, trebamo ih bolje čuvati

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Arsen, Gabi i Matija dali su nam previše, trebamo ih bolje čuvati
4
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Klupska kazališno-glazbena scena Amadeo započela je s radom u ljeto 2000. godine na zagrebačkom Gornjem gradu. Arsen je nastupio tamo više puta, a cijela obitelj Dedić bila je često prisutna.

Obitelj Dedić bila je gotovo pa 'inventar' Scene Amadeo. Nastupio je tamo Arsen više od 50 puta, jednostavno, volio je nastupe u atriju Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja, a posjetitelji su voljeli kad je naš najveći kantautor ondje. Od 2015., nažalost, prijatelj obitelji i umjetnički kreator Scene Amadeo, uz to i jedan od osnivača, gospodin Nenad Jandrić, Arsenu je u čast uvijek imao prigodan program.

NJEGOVI STIHOVI ŽIVE VJEČNO Deset godina bez Arsena: Iza barda šansone zjapi provalija koju nitko ne može popuniti
Deset godina bez Arsena: Iza barda šansone zjapi provalija koju nitko ne može popuniti
Sedma obljetnica smrti hrvatskog kantautora Arsena Dedi?a
Sedma obljetnica smrti hrvatskog kantautora Arsena Dedi?a | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Prošle godine bili su to Matija i Lu Dedić. Deseta godišnjica smrti šibenskog umjetnika bila je 17. srpnja, tad je počela i ovogodišnja Scena Amadeo. Nešto više od dva mjeseca nakon iznenadne i šokantne smrti Matije, koji ovaj put nije mogao još jedanput zasvira u čast svome ocu. Još jedan tužna vijest stigla je 11. kolovoza, kad je preminula i Gabi Novak.

EMOTIVNA SNIMKA Zagrepčani na Jarunu pjevali za Gabi Novak: Tamo da putujem...
Zagrepčani na Jarunu pjevali za Gabi Novak: Tamo da putujem...
Foto: Privatni album/

Jandrić je u zadnji čas, koliko je mogao, morao mijenjati program, posvetu Arsenu “proširiti” i na Matiju te Gabi. Svojom su muzikalnošću i ostavštinom zadužili hrvatsku umjetnosti jer oni su to i bili. I svaka čast Nenadu Jandriću što ustrajno čuva uspomenu na Arsena, sada će pridodati, nažalost, Matiju i Gabi, ali uspomenu na njih moramo čuvati djelima, a ne samo u sjećanjima.

BILA JE ISTINSKA DIVA Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...
Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...

Zoran Predin, još jedan prijatelj obitelji, u listopadu u Lisinskom imao je, u prvotnom planu, program posvećen najvećem kantautoru ovih prostora, Zoran pjeva Arsena, ali i on će sad proširiti program... Otvorena je i djeluje Kuća umjetnosti Arsen u Šibeniku, no koliko nam je ta obitelj dala, to ne bi smjelo stati na tome. Svaka čast Jandriću, Predinu, Kući u Šibeniku, neka i dalje rade svoje programe, dali su maksimum, ali treba im se još netko pridružiti, obitelj Dedić-Novak to zaslužuje.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...
POVREDE GLAVE I RUKU

UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...

Ana Nikolić objavila šokantnu snimku na svojim društvenim mrežama. Pretučena i uplakana optužuje kompozitora za napad. Kasnije završila u Urgentnom centru u Beogradu gdje su joj ustanovili povrede glave i ruku
FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda
NA DALMATINSKOJ ŠANSONI

FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda

Mirna Berend se ponovno našla u voditeljskoj ulozi, ovaj put na pozornici Dalmatinske šansone u Šibeniku. Uz nju je bio poznati voditelj Branko Uvodić, a zajedno su oduševili publiku svojim dostojanstvenim nastupom
Kolinda u uskoj bijeloj haljini kao manekenka, evo kako je hodala po modnim pistama...
HOD KOJI OSVAJA

Kolinda u uskoj bijeloj haljini kao manekenka, evo kako je hodala po modnim pistama...

Kolinda Grabar Kitarović pojavila se u poznatom društvu na Lošinju, a sve je oduševila svojom uskom bijelom haljinom. Bivša predsjednica dobila je komplimente da izgleda poput manekenke, a modne piste joj nisu strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025