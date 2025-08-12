Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...

Prije mjesec dana Gabi Novak snimila je veliki hit 'Nada' u posebnom aranžmanu. Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa, otkrio nam je kako se sama javila.

- Zvala je i rekla da ona to mora otpjevati. Bilo je to mjesec dana nakon Matijine smrti, vidjelo se već tad da je na izmaku snaga, ali kako je to otpjevala, to je čudo. Čut će ljudi jednu posebnu energiju, kao da je pjesmu otpjevao netko s 18 godina - rekao nam je Babogredac.

Gabi Novak preminula je u ponedjeljak u zagrebačkoj bolnici u 90. godini. Smrt jedinca Matije 8. lipnja bio je za glazbenu divu preveliki udarac. Uslijedila je teška upala pluća, više se nije mogla boriti... Ipak, kako priča Babogredac, jedna od naših najvećih pjevačica nije željela propustiti sudjelovati na novom projektu Croatia Recordsa, a to je deset pjesama velikog 'hitmejkera' Đorđa Novkovića.

- Pjesme se snimaju u slavnom londonskom studiju Abbey Roadu, s Royal Philharmonic Orchestra, a on je najbolji na svijetu. To će zvučati sjajno s Gabi - kaže Babogredac.

Inače, Croatia Records prije dvije godine pokrenula je glazbenu ediciju '25 Greatest Hits' isključivo na vinilima. Riječ je o glazbenom projektu kojemu je cilj podsjetiti na najznačajnije, najpopularnije i najtiražnije autore, izvođače i pjesme.

Gabi Novak - arhivske fotografije | Foto: PIXSELL

Naravno, među njima je, uz njezina Arsena, i Gabi Novak.

Na dvostrukom vinilnom izdanju zaokružena je bogata glazbena kolekcija jedne od najvećih diva hrvatske glazbe, a među 25 evergreena nalaze se: 'On me voli na svoj način','Pamtim samo sretne dane', 'Nada', 'Vino i gitare', 'Za mene je sreća', 'Gazi, dragi, srce moje', 'Hrabri ljudi'...

Autori ove vrijedne edicije '25 Greatest Hits' su glazbeni zaljubljenici i znalci: Želimir Babogredac, direktor diskografske kuće Croatia Records, i Zlatko Turkalj Turki, glazbeni kritičar, novinar i radijski urednik. U njoj se nalazi i veliki intervju koji je tim povodom dala Zlatku Turkalju.

Foto: Marko Čolić

- Da, Arsen nedostaje kulturi i svemu što si rekao. Teško je. Meni jako nedostaje kao njegovoj vječnoj supružnici jer izgubiš osobu koju voliš i poštuješ. Živiš pokraj nje i s njom dijeliš život, sve dobro i zlo, i lijepo i ružno. Fale mi njegove doskočice, jutra u kojima smo zajedno gledali 'Dnevnik' uz prvu kavu i Arsenovu cigaru. Navečer smo znali gledati filmove ili nešto zanimljivo. Znali smo zajedno slušati glazbu. Sve smo nekako dijelili i uvijek sam mu bila velika podrška u onom što je odlučio da je dobro... - navodi Gabi u razgovoru s Turkijem.

Jako je voljela i crtati

Govorila mu je tad i o svojim počecima, jer 'prije ulaska u glazbene vode Gabi je pokazala svoj talent u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn, a najviše je voljela crtati'.

- Strašno sam voljela boje i slobodno otkrivanje. Trenutke koje sam zamislila ili sam ih proživjela vrlo brzo spretno bih prenijela na papir. Bavila sam se time i to mi je u toj školi bio jedini predmet u kojem sam uživala do upisa u Primijenjenu. A kad sam bila primljena, nikad veće sreće. Prije svega, biti u društvu Ljerke Njerš, naše divne kiparice, Miroslava Šuteja, Labaša, Kuduza... Sve te divne ljude upoznala sam uz divne nastavnike. Živjeli smo kao obitelj jer smo po cijele dane bili u školi... - objasnila je Gabi u razgovoru.

Gabi Novak - arhivske fotografije | Foto: PIXSELL

A kad smo kod početaka, i njezin prvi album, nazvan jednostavno 'Gabi', doživio je reizdanje. Originalno je objavljen početkom 1970. godine, i to punih deset godina poslije prvog EP singla 'Ljubav ili šala'. Snimljen je u studenome 1969. u Jugotonovu studiju u Jadran filmu pod producentskom i dirigentskom palicom jazz pijanista Kreše Oblaka, kojemu su dirigiranjem zabavnim orkestrom i Kvartetom Admira pomagali Nikica Kalogjera i Miljenko Prohaska.

Mnoge od pjesama s tog albuma postale su klasicima hrvatske popularne glazbe, među ostalima i 'Malo riječi treba kad se voli', 'Vino i gitare', 'Bit ćeš uvijek moj', 'Pusti me da spavam', 'Sve što znaš o meni'...

'Bile su to pjesme itekako značajne za Gabi Novak, koja je ideju o svojoj prvoj velikoj ploči nosila dugo u sebi', riječi su izdavača.

O tom je albumu u originalnom izdanju pisao i hrvatski pjesnik Zvonimir Golob.

- Gabi Novak, bez sumnje, pripada interpretatorima koji su u velikoj mjeri autori pjesama koje pjevaju. Samo je tako moguće objasniti postojanost njenog mjesta na vrhu među najboljima, samo je tako moguće objasniti ugled koji ona uživa i među onima koji inače nisu pasionirani ljubitelji zabavne glazbe. Njen promukli, zasjenjeni, i ako mi je dopušteno da se poslužim sinestezijom, obli, topao glas, pun suzdržane senzualnosti, podjednako uzbudljiv u dvorani kao i u intimom prostoru, samo je instrument u službi interpretacije, samo je sredstvo koje će ostvariti cilj koji nadilazi. I ako kažem da je to glas prijatelja, jedva bih mogao poželjeti nešto više - Golobove su misli.

Gabi Novak - arhivske fotografije | Foto: Pavao Cajzek/PIXSELL

Zoran Predin bio je veliki prijatelj obitelji Dedić. Biranim je riječima govorio o Gabi.

- Gabi je jedna od vrlo rijetkih ljudi koja nije imala niti malo nikakve tamne strane. Bila je sunčana i topla osoba, jako duhovita. Malo je ljudi o kojima svi misle samo najbolje. Nikad nisam čuo ništa ružno ili zločesti komentar. Bilo gdje da je došla, nastupila, uvijek je primljena s otvorenim srcem i osmijehom na licu - rekao je slovenski glazbenik pa nastavio:

| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Svi dani koji smo proveli zajedno uvijek su bili sretni, tako je to s njom bilo.

Težak mu je bio oproštaj s Arsenom, 17. kolovoza bit će deseta godišnjica njegove smrti, pa onda šok s Matijom, koji je preminuo u lipnju.

- Jako teško mi sve ovo pada, bio sam prijatelj obitelji, jako smo bili povezani. Ne znam čime je Gabi zaslužila takvu bol. Kad je Matija umro, prvo to nisam mogao vjerovati, nisam želio u to vjerovati. Druga mi je misao bila Gabi, odnosno zašto baš njoj? Nikome ne želim zlo, ali ona je od svih najmanje zaslužila tako nešto - dodao je Predin.

Predinova posveta obitelji

U programu 'Zoran pjeva Arsena' prošle je godine Predin rasprodao zagrebačku dvoranu Lisinski. Ove godine koncert je na istome mjestu zakazan 1. listopada, uz Django Group. Ali, nažalost, u drugačijem programu.

- Koncert ću posvetiti cijeloj obitelji. Pripremit ćemo i nekoliko pjesama baš za Gabi. Želimo im se pokloniti za sve što smo dobili od njih. Imali smo sreću što smo živjeli u njihovo doba i družili se s njima - dodao je Predin.

Foto: Marko Čolić

Za kraj smo ostavili riječi Želimira Babogredca.

- Gabi je genetski bila posebna osoba. Zbog podrijetla, to što je Njemica iz Berlina, dalo joj je obavezu i snagu, uvijek je bila mirnija i kulturnija, poštenija od svih drugih. Ne postoji nitko na ovom svijetu tko bi mogao reći o Gabi neku lošu riječ. A to mogu samo veliki ljudi...