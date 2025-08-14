Zagrepčani na Jarunu pjevali za Gabi Novak: Tamo da putujem...

Na društvenim mrežama ovih dana kruži snimka s Jaruna koja je dirnula mnoge. U opuštenoj atmosferi, uz jezero i zalazak sunca, skupina ljudi okupila se oko gitarista i zapjevala bezvremenski klasik Arsena Dedića 'Odlazak'.

Video, koji se brzo proširio Facebookom, prikazuje kako prolaznici zastaju i pridružuju se pjevanju u čast Gabi Novak povodom smrti glazbenice, a komentari ispod objave prepuni su emotikona srca. 'Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem', odzvanjale su riječi nezaboravne pjesme Gabinog supruga na Jarunu.

Emotivne snimke stizale su i iz Beograda gdje su se građani okupili kako bi paljenjem svijeća, polaganjem cvijeća i pjevanjem velikih uspješnica odali počast slavnoj obitelji.

Podsjetimo, glazbena legenda Gabi Novak preminula je u ponedjeljak, 11. kolovoza u 90. godini života. Njezina smrt uslijedila je nepuna dva mjeseca nakon smrti sina jedinca Matije.

Gabi Novak nosila je nadimak 'prva dama hrvatske zabavne glazbe', a obogatila je hrvatsku glazbenu baštinu pjesmama kao što su 'Vino i gitare', 'Pamtim samo sretne dane', 'Nada', 'Hrabri ljudi', 'On me voli na svoj način' i druge...