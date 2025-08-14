Obavijesti

Show

Komentari 1
EMOTIVNA SNIMKA

Zagrepčani na Jarunu pjevali za Gabi Novak: Tamo da putujem...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagrepčani na Jarunu pjevali za Gabi Novak: Tamo da putujem...
Foto: Facebook screenshot

Dirljiva snimka s Jaruna: ljudi se okupili uz gitaru i zapjevali 'Odlazak' u čast Gabi Novak. Prolaznici puni emocija, emotikoni preplavili društvene mreže

Na društvenim mrežama ovih dana kruži snimka s Jaruna koja je dirnula mnoge. U opuštenoj atmosferi, uz jezero i zalazak sunca, skupina ljudi okupila se oko gitarista i zapjevala bezvremenski klasik Arsena Dedića 'Odlazak'. 

Video, koji se brzo proširio Facebookom, prikazuje kako prolaznici zastaju i pridružuju se pjevanju u čast Gabi Novak povodom smrti glazbenice, a komentari ispod objave prepuni su emotikona srca. 'Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem', odzvanjale su riječi nezaboravne pjesme Gabinog supruga na Jarunu. 

'PRVA DAMA HRV. ZABAVNE GLAZBE' Kako se mijenjala Gabi Novak? Kao djevojčica ostala bez oca, a pjesme birala po svom afinitetu
Kako se mijenjala Gabi Novak? Kao djevojčica ostala bez oca, a pjesme birala po svom afinitetu

Emotivne snimke stizale su i iz Beograda gdje su se građani okupili kako bi paljenjem svijeća, polaganjem cvijeća i pjevanjem velikih uspješnica odali počast slavnoj obitelji.

Podsjetimo, glazbena legenda Gabi Novak preminula je u ponedjeljak, 11. kolovoza u 90. godini života. Njezina smrt uslijedila je nepuna dva mjeseca nakon smrti sina jedinca Matije

OBILJEŽILI GLAZBENU SCENU FOTO Šibenčani se opraštaju od Dedića: Ostavili svijeće i cvijeće
FOTO Šibenčani se opraštaju od Dedića: Ostavili svijeće i cvijeće

Gabi Novak nosila je nadimak 'prva dama hrvatske zabavne glazbe', a obogatila je hrvatsku glazbenu baštinu pjesmama kao što su 'Vino i gitare', 'Pamtim samo sretne dane', 'Nada', 'Hrabri ljudi', 'On me voli na svoj način' i druge...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Thompson priredio iznenađenje za svoje fanove: 'Večeras u 19'
EVO ŠTO SPREMA

Thompson priredio iznenađenje za svoje fanove: 'Večeras u 19'

Thompson večeras premijerno prikazuje 'Ravnotežu' snimljenu na zagrebačkom koncertu 5. srpnja. Hit s albuma 'Hodočasnik' osvaja fanove
FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'
UŽIVAJU U LONDONU

FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'

Influencerica posljednjih dana objavljuje fotke i videe iz Londona, ali pratitelje je posebno zaintrigirao prsten na njezinoj ruci
Tea Tairović kupila je vilu na Jadranu za čak 430.000 eura, ali još uvijek ne može u nju...
ZNA SE I RAZLOG

Tea Tairović kupila je vilu na Jadranu za čak 430.000 eura, ali još uvijek ne može u nju...

Jedna od najpoznatijih srpskih pjevačica, Tea Tairović, kupila je vilu u Crnoj Gori. Međutim, zbog radova će se pjevačica morati strpjeti brije nego što će moći boraviti u kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025