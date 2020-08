Arsen je trebao postati pravnik, ali glazba je bila njegov život

Na petu godišnjicu smrti velikog skladatelja i pjesnika Arsena Dedića sin Matija zasvirat će u Šibeniku u čast ocu, a uskoro u knjižarama izlazi knjiga Zlatka Galla o kantautorovu opusu

<p>Prošlo je pet godina otkako nas je napustio <strong>Arsen Dedić</strong>. Veliki umjetnik, skladatelj, šansonijer, poeta i pjevač rođen je 28. srpnja 1938. u Šibeniku. Sin Matija zasvirat će njemu u čast u Šibeniku na godišnjicu, a uskoro izlazi i knjiga <strong>Zlatka Galla</strong> o kantautorovu opusu “Čovjek kao on”.</p><p>Arsenov otac svirao je u limenoj glazbi, pa mu se u orkestru pridružio i Arsen svirajući jutarnje budnice, zatim ponekad na sprovodima, ali i u operetama. Već tad je počeo pisati pjesme za koje je dobivao mnoge pohvale od pjesnika <strong>Zlatka Tomičića</strong>. Iz tih siromašnih vremena, kako je znao govoriti, pamti još i jedan radio marke Kosmaj koji mu je ‘46. ili ‘47. poklonio ujak <strong>Joso</strong>, koji je završio Prvu proletersku, pa je mogao priuštiti obitelji takav luksuz.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koncert za Arsenov rođendan</strong></p><p>Arsen je uz radio slušao domaće radijske postaje, ali i talijanske, čiji su signali dopirali preko mora. Melodiozne pjesme i kantautori poput <strong>Domenica Modugna</strong> inspirirali su ga da i on počne skladati i pisati pjesme.</p><p>A onda se 1957. preselio u Zagreb. Već iduće godine upoznao je <strong>Gabi Novak</strong> (84), ženu s kojom je proveo više od pola života i s kojom je bio u braku 42 godine, sve do svoje smrti. Njihovi životi bili su isprepleteni poslovno i privatno, s obzirom na to da su imali slične afinitete prema glazbi, pa je i Gabi često pjevala i nastupala s njegovim pjesmama. I sam Arsen govorio je da je osim ljubavi u njihovu dugom i sretnom braku važnu ulogu odigralo prijateljstvo i zajednički posao.</p><p>- Gabi i ja smo se upoznali 1958., ispred bivšeg televizijskog studija na uglu zagrebačke Šubićeve i Zvonimirove ulice, u kojem je sad Češki dom. Ja sam tada bio tek estradni početnik, a Gabi je pjevala s glazbenicima kao što je bio Louis Armstrong - ni manje ni više. I tako je naše poznanstvo polako preraslo u prijateljstvo. Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prijašnjih partnera, postali smo ljubavnici, pa zatim roditelji našeg Matije, a mjesec dana nakon njegova rođenja i supružnici. Između nas nikad se nije dogodio nekakav ‘grom’, sve se polako odvijalo. Mislim da mi je Gabi jednostavno bila ‘namrijeta’ - prepričao je jednom prilikom Arsen pjesničkim riječima njihovo poznanstvo i vezu, a zatim i brak.</p><p>Zapravo, kad su se upoznali, oboje su već bili svatko u svom braku. Arsenova prva supruga bila je <strong>Vesna Matoš</strong>, danas <strong>Suligoj</strong>, nećakinja pjesnika i novelista <strong>Antuna Gustava Matoša</strong>. Iz tog braka imaju kćer <strong>Sandru</strong> koja je do rođenja kćeri <strong>Eme </strong>bila posljednji potomak iz loze ovoga velikoga hrvatskog pisca.</p><p>Arsenov kum na tom vjenčanju bio je danas pokojni skladatelj<strong> Nikica Kalogjera</strong>, brat <strong>Stipice Kalogjere</strong> koji je u to vrijeme bio prvi suprug Gabi Novak.</p><p>Arsen je u Zagrebu najprije upisao Pravni fakultet nadajući se da će diplomirati i steći zvanje koje će mu osigurati stabilan život i prihode, no uskoro je iz njega progovorila umjetnička duša koja je bila sklonija poeziji i glazbi. Pravni fakultet nikad nije završio, ali je završio Glazbenu akademiju, na Odsjeku za flautu, 1964. godine.</p><p>Dok je Gabi u to vrijeme već bila slavna, Arsen je vodio životne bitke. Nakon što je napisao pjesmu “Gospodinu Isukrstu” i “Svetom Nikoli” - zaštitniku putnika i pomoraca, morao je napustiti tadašnji Radio Zagreb, odakle su ga ispratili s dvije plaće i preporučili mu da se zaposli u nekim novinama. Razočaran, prestao je pisati pjesme idućih devet godina. Povukao se na selo s prijateljicom čiji je brat bio veterinar u okolici Zagreba i tamo je, kako je rekao, vozio bicikl, bavio se životinjama i provodio vrijeme u krevetu.</p><p>Nakon što se razveo od prve supruge, potkraj 60-ih, zbližio se ponovno s Gabi. U to vrijeme već je bio cijenjeni kantautor s nekoliko nagrada i pjesmama “Kuća pored mora” i “Moderato cantabile” koje su odredile njegov glazbeni put. Istodobno pisao je tekstove za druge izvođače, a onda je 1969. objavio “Čovjek kao ja” kojim je tadašnjim šlagerima dodao dimenziju osobnosti i osvojio na tisuće štovatelja.</p><p>Veza s osebujnim glazbenikom Arsenom utjecala je i na glazbeni stil Gabi Novak. Zbog raskošnoga glasa i talenta odustajanje od karijere u inozemstvu nije ugrozilo njezin glazbeni put. Zajednički život i kasnije brak dvoje doajena hrvatske glazbene scene urodio je desecima albuma i šansona uz koje su stasale mnoge generacije. A onda im se 1973. rodio sin <strong>Matija</strong>, pa su se ubrzo nakon toga Arsen i Gabi vjenčali, a kum im je bio poznati talijanski glazbenik <strong>Gino Pauli</strong>. Tijekom života Arsen se na brojnim putovanjima po svijetu družio s mnogim slavnim kolegama, pa je tako među prijateljima imao i <strong>Sergia Endriga</strong>, <strong>Charlesa Aznavoura</strong> i <strong>Bulata Okudzhavu</strong>.</p><p>Bračnu idilu pomutila je tek Arsenova bolest i presađivanje jetre 2004. u Padovi. I ovaj put uz njega su bili supruga i sin koji su mu tijekom njegova boravka u bolnici čak 11 puta odlazili u posjet. No Arsen nikad nije sumnjao da ga više neće biti. Dapače, nakon operacije počeo je novi život iako, kako je tad ironično rekao, nikad nije težio za novim životom. Sjedeći u radnoj sobi, ispričao je:</p><p>- Imam iza sebe 65 ispunjenih godina, a život me nosio od ove pretrpane sobe u kojoj se taložilo sve što sam radio, u kojoj smo imali požar, u kojem je izgorjela cijela biblioteka i pianino Steinway, pa do cijelog svijeta, čak i do Rumunjske u kojoj sam bio jedan dan, i to bez pasoša. Ne treba tajiti da je takav radikalni zahvat u mojem organizmu izazvao brojne promjene, a konačno imam i novi element u sebi. Stanje mi je stabilno, a krvna slika kao u mladića, što baš nije prirodno jer nisam živio kao uzoran mladić - opisao je jednom slikovito prijašnji život.</p><p>Ali Gabi je znala da uz sebe ima vječnog dječaka, zanesenjaka, sanjara koji je stihovima i oporim dalmatinskim humorom pričao o sebi i svijetu koji ga okružuje. Sve to pretočio je u pjesme koje je objavio na 30-ak vinilskih albuma i još 15-ak CD-ova, kao i nekoliko zbirki poezije.</p><p>- Posebno se radujem što se i dalje misli na moga voljenog Arsena - rekla nam je Gabi Novak svojedobno. Posebno su joj u sjećanju posljednji dani njezine najveće ljubavi.</p><p>- Govorio mi je: ‘Najteže mi pada to što neću vidjeti odrastanje svojih unuka’ - prisjetila se glazbenica.</p>