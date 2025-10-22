Obavijesti

NIJE BIO NJEN IZBOR

Ashley Tisdale o popularnom lijeku za mršavljenje: 'Imala sam dojam da ga svi koriste'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Reuters/Telegram

Iako je imala period kada je razmišljala o Ozempicu, glumica se nikada nije podvrgnula popularnom trendu, već se odlučila svoj režim vježbanja

Ashley Tisdale iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, glumica je konačno otkrila što misli o lijeku klase GLP-1, koji se uglavnom koristi za liječenje dijabetesa tipa 2 i pretilosti. Usto, priznala je i da joj Ozempic nije bio strani pojam, u vrijeme kada je još bio tajna holivudskih zvijezda. 

Foto: Instagram/ kolaž

- Nitko u LA-u ne bi priznao da koristi Ozempic - započela je Ashley u objavi na svojoj web stranici. 

- Čula bih šaputanja o ljudima koji se 'bockaju', a onda sam saznala da neki koriste lijek za dijabetes izvan odobrene indikacije kako bi smršavjeli. Ali, sve je to bilo vrlo misteriozno i nitko nije bio super-otvoren o tome - dodala je Tisdale. 

Iako, u početku, nije imala potrebe da isproba novi trend, kasnije je o njemu počela razmišljati sve više. 

- Imala sam trenutaka kada sam se pitala: 'Koriste li svi Ozempic osim mene? Bilo je dana kada sam bila u iskušenju' - nastavila je glumica. 

Ashley je priznala da joj je želja za isprobavanjem lijeka sve više rasla nakon poroda. 

- Sjećam se da sam se osjećala frustrirano tri mjeseca nakon poroda, pitajući se zašto još uvijek imam trbuh. Sada gledam unatrag na slike i mislim, naravno da sam imala trbuh, tek sam rodila bebu! - priznala je Tisdale. 

No, na kraju se odlučila na svoj režim vježbanja te se okrenula jogi, pilatesu i svakodnevnim šetnjama. 

- Možda bi išlo brže s GLP-1, ali to nije bio put kojim sam krenula. Odlučila sam da Ozempic nije pravi potez za mene - naglasila je glumica, istaknuvši da ne osuđuje one koji ga koriste. 

- Apsolutno NULA osude imam prema bilo kome tko koristi Ozempic ili druge slične lijekove. Ja ne koristim Ozempic, ali ako ti koristiš, to je tvoja odluka i potpuno je valjana - zaključila je Ashley. 

Foto: 24sata

