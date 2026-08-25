Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli

Dolly Parton preminula je u 81. godini, a bila je ikona čiji je život otvorena knjiga ispisana šljokicama i hitovima. Ipak, najvažnije poglavlje njezina života, ono o gotovo 60 godina dugoj ljubavi sa suprugom Carlom Thomasom Deanom, ostalo je gotovo u potpunosti skriveno od javnosti. Njihova veza, koja je započela slučajnim susretom, a završila njegovom smrću u ožujku 2025., bila je tiha romansa koja je prkosila pravilima Hollywooda. Dok je ona gradila carstvo, on je gradio život daleko od znatiželjnih pogleda, ostajući njezina stijena i najveća misterija.

Priča je započela 1964., prvog dana kada je osamnaestogodišnja Dolly Parton stigla u Nashville. S torbom punom prljave odjeće i srcem punim snova, uputila se u praonicu rublja "Wishy Washy". Dok je šetala ulicom, začula je povik. Bio je to Carl Dean, 21-godišnjak u svom kamionetu.

​- Moja prva misao bila je 'oženit ću tu djevojku'. Moja druga misao bila je 'Gospode, kako dobro izgleda'. I to je bio dan kada je moj život počeo - prisjetio se Dean godinama kasnije.

Dolly je, kako je sama rekla, bila iznenađena jer ju je gledao u lice dok je razgovarao s njom, što je za nju bila 'rijetka stvar'. Iako je u početku bila oprezna, njegova upornost se isplatila. Posjećivao ju je svaki dan dok je čuvala nećaka, a na njihov prvi pravi spoj odveo ju je ravno svojim roditeljima, siguran da je pronašao onu pravu.

Vjenčanje u tajnosti i život izvan reflektora

Nakon dvije godine veze, Carl je zaprosio Dolly. No, njezina karijera tek je uzlijetala, a menadžer Fred Foster savjetovao joj je da se ne udaje. Smatrao je da će joj brak otežati promociju. Ipak, ljubav je pobijedila, pa su otkazali veliko vjenčanje i 30. svibnja 1966. pobjegli u Ringgold, Georgia. Vjenčali su se u maloj baptističkoj crkvi, a jedini svjedoci bili su njezina majka, svećenik i njegova supruga. Nije bilo medenog mjeseca; oboje su se već sljedećeg jutra morali vratiti na posao. Carl je podržavao njezine snove, no vrlo brzo je postalo jasno da on neće biti dio njezinog javnog života. Iste godine, nakon što ju je pratio na dodjeli BMI nagrada, donio je odluku koja će obilježiti njihov brak.

​- Carl se okrenuo prema meni i rekao: 'Dolly, želim da imaš sve što poželiš i sretan sam zbog tebe, ali nemoj me više nikada tražiti da idem na jednu od tih prokletih stvari!' - ispričala je Dolly.

Foto: NIPI

I nikada više nije. Njegova odbojnost prema slavi bila je tolika da su neki godinama sumnjali da uopće postoji. On je vodio svoju tvrtku za asfaltiranje i živio mirnim životom, dok je njegova supruga postajala globalna superzvijezda.

Čovjek koji je mrzio 'te proklete stvari'

Deanova predanost privatnosti bila je gotovo legendarna. Kad su novinari kampirali ispred njihove kuće, ponekad bi im rekao da je on samo vrtlar. Na otvorenje tematskog parka Dollywood 1986. pristao je doći samo ako ga fotografiraju s papirnatom vrećicom preko glave. Preskočio je i premijeru filma "9 do 5", koji je kasnije pogledao sam. Dolly je u potpunosti poštovala njegovu odluku.

​- Nije on izabrao ovaj svijet, izabrao je mene, a ja sam izabrala taj svijet. Ali možemo držati naše živote odvojeno i zajedno - objasnila je. Jedan od rijetkih puta kada je javnost dobila uvid u njegov lik bio je na naslovnici njezinog albuma "My Blue Ridge Mountain Boy" iz 1969.

Od "Jolene" do rock himni

Iako nevidljiv javnosti, Carl je bio stalna prisutnost u Dollynoj glazbi. Najpoznatiji primjer je hit "Jolene" iz 1973., inspiriran crvenokosom bankovnom službenicom koja je, prema Dolly, imala "užasnu simpatiju" prema njezinom suprugu.

Foto: Yui Mok

​- Obožavao je ići u banku jer mu je poklanjala toliko pažnje. Postalo je to kao neka naša interna šala - ispričala je. Posvetila mu je i brojne ljubavne balade, poput "From Here to the Moon and Back" i "Forever Love". Zanimljivo, Dean zapravo nije bio veliki obožavatelj njezine glazbe. Više je volio hard rock, a njegov omiljeni bend bio je Led Zeppelin. Iz ljubavi prema njemu, Dolly je 2002. snimila obradu njihove pjesme "Stairway to Heaven", rekavši da je to postala "njihova pjesma".

Tajna braka dugog šest desetljeća

Kako je njihova veza izdržala test vremena, slave i suprotnosti? Dolly je često isticala da je ključ bio u humoru.

​- Oboje imamo iskrivljen smisao za humor. I mislim da je humor, iskreno, jedna od najboljih stvari u braku - rekla je.

Njihova različitost bila je njihova snaga. Dok je ona putovala svijetom, on je bio "domaćica". Ta razdvojenost, tvrdila je, pomogla im je da se slažu. Zajedničko vrijeme provodili su na svoj način, putujući Tennesseejem u svom malom kamperu, boraveći u skromnim motelima. Iako nisu imali vlastite djece, Dolly je smatrala da joj je sudbina bila "da svačija djeca budu moja". Na svoju 50. godišnjicu braka 2016. obnovili su zavjete na ceremoniji kakvu nikada nisu imali. Dolly je napokon odjenula veliku vjenčanicu, a Carl je "izgledao kao zgodan frajer iz Hollywooda". Za njegov rođendan 2021. ponovno je odjenula kostim Playboyeve zečice, rekreirajući naslovnicu iz 1978. koju je on obožavao. Nakon njegove smrti u 82. godini, Dolly je priznala da je život bez njega "velika prilagodba".

*uz korištenje AI-ja