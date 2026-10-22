'Asia Express': Kartelo i Borna ne prestaju se podbadati, a jedan tim optužit će za varanje

U 'Asia Expressu' putovanje Laosom bliži se kraju, a prije odlaska u Tajland pred timovima je još nekoliko uzbudljivih izazova i prepreka! Na redu je kvalifikacijska utrka za borbu za imunitet koji će jedan tim spasiti od idućih eliminacija i osigurati im sigurnu kartu za Tajland.

Foto: RTL

Antonija Blaće okupit će timove, a Gazde, koji su osvojili amulet u posljednjem zadatku, imat će priliku nekome dodatno zapapriti. A kad se bez trunke razmišljanja odluče za Gusarice, netrpeljivosti između Nike i Borne ponovno će izaći na površinu.

„Niko je jedan vrlo predvidljiv lik pa prema tome nismo iznenađene“, poručit će Borna, dodavši u svom stilu kako Gazdama žele da konačno osjete uspjeh kakav su Vesna i ona već imale priliku osjetiti, „Razumijem njegovu frustraciju. Jedan muškarac s velikim egom kojeg dvije žene redovito šišaju.“

„Borna ima potrebu svima docirati, pametovati... Osobno je, ali u ime svih“, poručit će Niko, „Borna nije više tako mlada, htio bih da neke stvari još nauči ovdje.“

Foto: RTL

No ni Bornina partnerica Vesna neće se slagati sa svim njezinim stavovima pa će se pred svima od njih ograditi, što će rezultirati njihovom najžešćom svađom dosad, a riječi se neće birati!

Zadatak koji donosi borbu za imunitet od timova će zahtijevati dobru fizičku spremu, koncentraciju, ali i priličnu koordinaciju pokreta, no važno će biti pritom i pažljivo pročitati sve upute iz omotnice i vjerno ih slijediti.

No u žaru borbe gotovo polovica parova prekršit će pravila i dobiti kaznu na licu mjesta, dok će jedan par ostali optužiti da su, unatoč varanju, nepošteno nastavili dalje!

Foto: RTL

„Sad ću se ja inatiti pa ćemo vidjeti! Više mi je puna kapa!“ vikat će jedna iziritirana kandidatkinja, „Ovo je nepoštivanje svih i svega! Njima na dušu! Nemam više baš nikakvu motivaciju za nastavak!“

'Asia Express' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.



