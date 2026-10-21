Novi natjecatelj Luka već je na izmaku snaga u Asia Expressu: 'Ako ja danas preživim...'

Nastavak je utrke za novi amulet, a najnoviji član Gazela, glumac Luka Petrušić - shvaća da je Zmajeva ruta veliki zalogaj.

„Ako ja danas preživim, dobri smo. Valjda hoću“, iskren je Luka dok se osvrće na prvu noć na ruti: „Spavao sam - nikako. Svakih pola sata, 45 minuta, gledao sam i mislio - gdje sam ja sad ovo?!“

Za razliku od Gazela, Gusarice imaju jako lijep početak dana.

„Nikad nisam prisustvovala ovakvom prizoru izlijeganja pilića i baš je predobro, preslatko, prekrasan osjećaj“, rekla je Borna i nastavila: „Nama je danas dan počeo plodno, jednim lijepim izlijeganjem, očekujemo da će i nastavak biti plodonosan.“

Foto: RTL

Zlatni dečki noć su proveli u ambulanti, a Gazde domaćini kod kojih su spavali uče nove riječi na laoskom jeziku i također su dobro raspoloženi.

„Probudili smo se dobre volje zato što smo dobro spavali, imali smo smještaj bez ijedne bube, s klimom, i to nam je puno značilo nakon napornog dana“, ističe Ivan.

Foto: RTL

No prije duela timovi trebaju naći prijevoz, a već se pokazalo da to u Laosu nije tako lako kao u Kambodži. Puste ceste i nedostatak automobila testirat će živce svih kandidata.

„Cesta nije prometna i vidimo da smo u problemu“, zabrinuti su Savršeni, a situaciju dodatno pojašnjavaju Zlatni dečki: „Cijelim ovim putem u Laosu veliki je problem naći prijevoz - auti jako rijetko staju, a ovo je još cesta po kojoj ne ide previše auta tako da imamo velikih problema“.

Foto: RTL

S njima se slaže i Vesna iz tima Gusarice koja primjećuje: „Nema stanovnika, auta i sigurno će teže biti naći prijevoz. Nema ljudi.“

Tko će ipak uspjeti pronaći prijevoz, zašto će se Savršeni porječkati i tko osvaja amulet? Novu epizodu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!