Spavao sam - nikako. Svakih pola sata, 45 minuta, gledao sam i mislio - gdje sam ja sad ovo?, rekao je Luka Petrušić dok se osvrtao na prvu noć na ruti
Novi natjecatelj Luka već je na izmaku snaga u Asia Expressu: 'Ako ja danas preživim...'
Nastavak je utrke za novi amulet, a najnoviji član Gazela, glumac Luka Petrušić - shvaća da je Zmajeva ruta veliki zalogaj.
„Ako ja danas preživim, dobri smo. Valjda hoću“, iskren je Luka dok se osvrće na prvu noć na ruti: „Spavao sam - nikako. Svakih pola sata, 45 minuta, gledao sam i mislio - gdje sam ja sad ovo?!“
Za razliku od Gazela, Gusarice imaju jako lijep početak dana.
„Nikad nisam prisustvovala ovakvom prizoru izlijeganja pilića i baš je predobro, preslatko, prekrasan osjećaj“, rekla je Borna i nastavila: „Nama je danas dan počeo plodno, jednim lijepim izlijeganjem, očekujemo da će i nastavak biti plodonosan.“
Zlatni dečki noć su proveli u ambulanti, a Gazde domaćini kod kojih su spavali uče nove riječi na laoskom jeziku i također su dobro raspoloženi.
„Probudili smo se dobre volje zato što smo dobro spavali, imali smo smještaj bez ijedne bube, s klimom, i to nam je puno značilo nakon napornog dana“, ističe Ivan.
No prije duela timovi trebaju naći prijevoz, a već se pokazalo da to u Laosu nije tako lako kao u Kambodži. Puste ceste i nedostatak automobila testirat će živce svih kandidata.
„Cesta nije prometna i vidimo da smo u problemu“, zabrinuti su Savršeni, a situaciju dodatno pojašnjavaju Zlatni dečki: „Cijelim ovim putem u Laosu veliki je problem naći prijevoz - auti jako rijetko staju, a ovo je još cesta po kojoj ne ide previše auta tako da imamo velikih problema“.
S njima se slaže i Vesna iz tima Gusarice koja primjećuje: „Nema stanovnika, auta i sigurno će teže biti naći prijevoz. Nema ljudi.“
Tko će ipak uspjeti pronaći prijevoz, zašto će se Savršeni porječkati i tko osvaja amulet? Novu epizodu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!
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