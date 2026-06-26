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DIRLJIVA PRIČA

Asim Ugljen izgubio novčanik, jedna stvar bila mu je važnija od novca: Evo o čemu je riječ

Piše Stela Kovačević,
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Asim Ugljen izgubio novčanik, jedna stvar bila mu je važnija od novca: Evo o čemu je riječ
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Glumac je ostao bez novčanika, no najviše je strahovao za neprocjenjivu uspomenu koju godinama nosi sa sobom

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Glumcu Asimu Ugljenu (43) jučer se dogodila situacija koja je mnogima veliki strah - izgubio je novčanik. Ipak, ova neugodna priča dobila je sretan kraj zahvaljujući poštenim ljudima koji su pronašli njegove dokumente.

Stoga je Asim priču odlučio podijeliti na društvenim mrežama.

- Jučer sam prvi put u životu izgubio novčanik. Nisam ni znao do jutros, kad mi je više ljudi javilo da se javim nekoj gospođi, jer su 'kod nje moji dokumenti'. Nazvao sam gospođu, ona je jutros vidjela novčanik na klupi kod Akademije dok je trčala. Pa, prvo, hvala gospođi Jadranki što mi je spremila novčanik. Drugo, hvala njenom gospodinu Josipu koji mi ga je dostavio. Treće, tkogod da ga je prvobitno našao: 'Lovu neka si uzeo, zaslužio si, finders keepers, no, hvala i tebi, jer mi nisi pobacao dokumente uokolo, nego si stavio novčanik na klupu da ga netko nađe' - napisao je.

Dodao je kako to cijeni pa zaključio: 'Zato je lova tvoja, jer si bio gospodin/gospođa'. Pa otkrio da je ono najvrjednije ipak ostalo u novčaniku.

- Najgore mi je bilo, i to sam prvo pitao, da li mi je fotka s vjenčanja unutra. I bila je. Jedan sam od rijetkih kretena koji u novčaniku nosi analognu fotografiju mene i gospođe na vjenčanju. Kad mi je gospođa rekla da je fotka tamo, odahnuo sam - stoji u objavi.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Asim Ugljen je s Martom Bolfan Ugljen u braku 17 godina, a zajedno su dva desetljeća. Roditelji su dvoje djece, sina Dina i kćeri Leile. 

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