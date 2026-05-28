Asistent Matthewa Perryja osuđen na više od tri godine zatvora zbog glumčeve smrti
Kenneth Iwamasa, bivši osobni asistent glumca Matthewa Perryja, osuđen je na 41 mjesec zatvora zbog svoje uloge u smrti zvijezde serije "Prijatelji". Presudu je izrekla sutkinja Sherilyn Peace Garnett u Los Angelesu, zaključivši proces protiv pet osoba povezanih s glumčevim predoziranjem ketaminom.
Iwamasa (61) priznao je krivnju za udruživanje radi distribucije ketamina s posljedicom smrti. U sklopu nagodbe, priznao je da je Perryju višekratno ubrizgavao drogu bez medicinske obuke, uključujući i smrtonosnu dozu 28. listopada 2023. Za posao asistenta, gdje je živio s glumcem, bio je plaćen 150.000 dolara godišnje. Sutkinja Garnett poručila mu je da je bio svjestan glumčeve borbe s ovisnošću, piše People.
- Vaše ponašanje bilo je bezobzirno, ne samo na dan njegove smrti, već i u danima koji su joj prethodili - naglasila je sutkinja.
Na suđenju su iznesena potresna svjedočanstva Perryjeve obitelji i suradnika. Njegova dugogodišnja poslovna menadžerica, Lisa Ferguson, izravno se obratila Iwamasu.
- Vi ste čudovište koje ga je ubilo. Matthew je zaslužio živjeti. Vi ne - rekla je Ferguson, optuživši ga da je manipulirao Perryjem kako bi zadržao kontrolu nad njim i njegovom imovinom.
Perryjev očuh, poznati voditelj Keith Morrison, rekao je kako je Iwamasa imao sve brojeve obitelji, ali nije zvao u pomoć jer nije želio ugroziti svoj luksuzni način života. Glumčeva majka, Suzanne Morrison, u pismu sudu navela je kako je Iwamasina najvažnija zadaća bila "biti pratitelj i čuvar mog sina u borbi protiv ovisnosti". "Vjerovali smo čovjeku bez savjesti, a moj sin je platio cijenu", napisala je.
Iwamasin odvjetnik, Alan Eisner, tvrdio je da njegov klijent "nije imao snage reći ne svom šefu" i da Perry "nije bio nedužan u događajima koji su doveli do njegove smrti". Sutkinja je na to oštro reagirala, ispravivši ga da Iwamasa nije bio "nesposoban", već "nevoljan" odbiti. Iwamasa se na kraju okrenuo Perryjevoj obitelji.
- Užasno, užasno mi je žao. Zauvijek ću žaliti zbog svojih ilegalnih radnji i nosit ću to sa sobom u grob - rekao je, ponudivši sućut obitelji.
Uz zatvorsku kaznu, Iwamasi je naložena i novčana kazna od 10.000 dolara te se mora predati vlastima do 17. srpnja.
*uz korištenje AI-ja
