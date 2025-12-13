Asja Džogović dirnula publiku: Otpjevala 'I tužna i srećna priča'

Crnogorska predstavnica Asja Džogović izašla je na pozornicu Dječjeg Eurosonga s pjesmom 'I tužna i srećna priča', kojom je publici donijela snažnu emociju i toplu atmosferu.

Foto: YouTube

Mlada pjevačica nastupila je sigurno i emotivno, a pjesma, koja spaja nježne stihove i modernu produkciju, govori o odrastanju, osjećajima i malim životnim pobjedama. Asjin glas i uvjerljiva interpretacija posebno su došli do izražaja u refrenu, koji je publika nagradila pljeskom.

Foto: YouTube

Scenski nastup bio je decentan i prilagođen poruci pjesme, s naglaskom na emociju i izvedbu, bez suvišnih efekata. Crna gora se ove godine predstavila intimno i iskreno, ostavivši snažan dojam među publikom i gledateljima pred malim ekranima.

Dječji Eurosong i dalje traje, a do kraja večeri ostaje vidjeti kako će publika i žiri nagraditi Asjin nastup.

Foto: YouTube