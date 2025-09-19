Obavijesti

Atacama je stigla! IVXN u spotu spojio strast, ritam i plesače: Dora mi je otvorila mnoga vrata

Atacama je jedna od najpoznatijih pustinja na svijetu, za IVXN-a je postala snažna metafora ljubavi koja presušuje

Nakon što je na Dori predstavio pjesmu 'Monopol', mladi glazbenik IVXN, pravim imenom Ivan Milić, vraća se s novim singlom 'Atacama'. Pjesma je prva koju predstavlja nakon Dore, a izlazi pod izdavačem 38RECS. Riječ je o modernoj elektro-pop priči u kojoj se susreću hrvatski tradicionalni zvukovi, brazilski funk i svjetska produkcija, a sve zaokružuje moćan plesni spot.

Atacama je jedna od najpoznatijih pustinja na svijetu, za IVXN-a je postala snažna metafora ljubavi koja presušuje.

- Htio sam pokazati da i kad emocije nestanu, uvijek ostane bar neki mali tračak nade. Atacama je pjesma o potrazi za sobom i za ljubavlju na mjestu gdje je sve ispucalo i suho, ali i o ustrajnosti da se borimo i kad nam se čini da je sve nestalo - otkriva Ivan.

Foto: PROMO

Na pjesmi je radio sa svojom dugogodišnjom prijateljicom i suradnicom Anandom, a inspiracija i snimanje dogodili su se tijekom kreativnog boravka u Švedskoj. Tamo su im se pridružili švedski producenti Andreas Björkman i Jonas Ekdahl, čiji je rad dodatno podigao melodiju i produkciju na višu razinu. Andreas, povezan s našim krajevima, u pjesmu je unio i zvukove tradicionalnih instrumenata poput bisernice i brača, čime je Atacama dobila snažan 'domaći pečat'.

Foto: PROMO

Spot za Atacamu režirala je Petra Ivanišević, dok su kameru i montažu potpisali Marko Hodžić i Luka Grubišić(rasvjeta i efekti). Dorotea Malić vodila je produkciju, a Dario Gradečak bio je asistent režije.

Poseban naglasak stavljen je na ples. Koreografiju potpisuje Jelena Đukanović, a energiju su donijeli vrhunski plesači Marko Kolenc, Antonio Knežević, Bernard Barač i Mario Nebosenko.

- Htio sam da upravo ples prenese emociju pjesme i zato sam okupio ljude koji najbolje razumiju moj način rada - kaže IVXN.

Foto: PROMO

'Atacama' je, nakon 'Monopola', nastavak glazbenog puta koji IVXN gradi sa svojom izdavačkom kućom 38RECS. Uz autorske pjesme, paralelno radi i na repertoaru covera, s idejom da uskoro počne nastupati uživo i publici predstavi show koji spaja vlastite pjesme, obrade i ples.

- Dora mi je otvorila mnoga vrata i dala priliku da pokažem tko sam i što želim raditi. I danas ‘Monopol’ ima brojke koje nisam očekivao, što mi je dodatna motivacija da nastavim graditi ovu priču. Sve radimo postepeno, bez preskakanja koraka, ali s jasnim ciljem da stvorimo nešto što će trajati i što će publika prepoznati. Nadam se da će Atacama pronaći svoj put do publike - zaključuje IVXN.

Foto: PROMO

