IVXN za 24sata o svojoj pjesmi Monopol: 'Radi se o toksičnim vezama, potaknut će emocije...'

O sudjelovanju na Dori razmišljao sam već dugo, ali nikad nisam imao osjećaj da je pravo vrijeme, sve do sada. Prošle godine imao sam priliku uživo doživjeti Eurosong u Malmöu i ta energija i zajedništvo tog događaja ostavili su dubok dojam na mene. Kad sam prvi put čuo demo 'Monopola', nešto u meni reklo mi je da je ovo pravi trenutak, kaže nam Ivan Milić, poznatiji kao IVXN.

Sudeći prema reakcijama publike, "Monopol" i vi ste među favoritima za pobjedu u Opatiji. Čime ste se vodili kada ste sa suradnicima radili na pjesmi?

Reakcije publike za mene su najvažnije jer pokazuju da je sav trud imao smisla. Kod stvaranja "Monopola" želio sam spojiti hrvatski zvuk s daškom skandinavske produkcije. Inspiracija je došla iz ljubavi prema našoj tradiciji, pa smo odlučili uključiti i autentične instrumente poput bisernice i brača. Suradnja s Anandom i švedskim producentima Andreasom i Jonasom bila je izuzetno kreativna – čak su i oni istraživali kako svirati naše instrumente kako bi pjesma zvučala što autentičnije. Cilj mi je bio stvoriti pjesmu koja nije samo moderna i plesna, već je i emotivna te nosi dio moje osobnosti.

Foto: Privatni album

"Ima taj beat koji diže ljude", jedan je od komentara ispod spota. Je li ti to bio cilj, ili jedan od ciljeva? Koju poruku želite poslati, znamo da je i ona jedan od faktora na Eurosongu?

Osjećaj je predivan kada vidim da se ljudi zabavljaju i plešu uz pjesmu.

Pjesma je za mene ključna – bez dobre pjesme nema ni dobrog nastupa. Koliko god ljudi danas govorili da je na Eurosongu nastup postao bitniji od pjesme, ja stvarno vjerujem da je pjesma i dalje srce svega. Nastup je tu da pojača, ali bez snažne priče i poruke pjesme teško je ostaviti pravi trag. Moj cilj je uvijek napraviti glazbu koja potiče emocije, a "Monopol" je uz to zamišljen i kao pjesma koja diže raspoloženje i pokreće ljude. Naravno, Eurosong traži snažnu poruku, i vjerujem da svaka pjesma treba imati priču. S 'Monopolom' sam htio ispričati priču o toksičnim vezama – o situacijama kada netko ima monopol nad nama, nad našim osjećajima. Zamišljao sam pjesmu koja je energična i brza, ne samo zato što volim taj zvuk, nego i zato što nas treba pokrenuti, probuditi. 'Monopol' je zato energičan, snažan i – iskren. Ako ljudi osjete tu poruku i ako ih na neki način dotakne ili inspirira - super. Ako im Monopol bude pjesma na koju će pak, bez dubokog razmišljanja o temi, plesati i zabavljati se - i to je super.

Vjerujem da pripremate i upečatljiv nastup. Kako će, otprilike, izgledati "Monopol" na sceni Dore? Hoćete li ići na "moćnu statičnost" ili će biti dinamično?

Mogu reći samo jedno – bit će puno energije! Želim da nastup bude dinamičan, ali i elegantan, da odražava snagu same pjesme. No, ostavit ću nešto i kao iznenađenje za publiku.

Godinama ste prepoznatljivo lice na Instagramu i u svijetu influencera pa mnogi ističu i vaš fizički izgled te vizualni izražaj. Mislite li da će ti to biti još jedan plus nastupu i cjelokupnom dojmu publike?

Iskreno, trudim se sada fokusirati na pjesmu i izvedbu, a ne na vizualni dio. Iako razumijem da izgled i stil igraju ulogu, vjerujem da na kraju sve ovisi o kvaliteti pjesme i emociji koju uspiješ prenijeti publici.

Foto: Privatni album

S 10 godina napisali ste svoju prvu pjesmu za Dječji izbor za pjesmu Eurovizije. Kako su išli stihovi, čuvate li i dalje komad papira na kojem je nastala?

Naravno, sve te pjesme još uvijek čuvam. Imam kutiju punu bilješki, stihova i pjesama iz tog vremena. Kad ih pregledam, često se nasmijem, ali i prisjetim koliko sam tada bio uporan i pun snova. Možda bi bilo zanimljivo neke od tih ideja obnoviti.

Kao dječak ste pjevušili "Mariju Magdalenu", je li vam to i danas najdraža hrvatska pjesma s Eurovizije? Koji naši prethodni predstavnici su vam ostali urezani u sjećanju?

"Marija Magdalena" i danas mi je najdraža pjesma, ne samo na Eurosongu nego općenito. Doris Dragović je za mene simbol karizme, talenta i emocije. Osim nje, inspiriraju me i nastupi Maje Blagdan, Danijele Martinović i Gorana Karana – svaki od njih dao je nešto posebno našoj sceni.

Foto: Privatni album

Koliko vam je boravak u SAD-u i Španjolskoj pomogao u sazrijevanju, osobnom i umjetničkom? Što ste "vani" imao priliku naučiti, a po čemu vam je Hrvatska ipak najposebnija, i zašto ste se odlučili vratiti joj se?

Vrijeme provedeno u SAD-u i Španjolskoj bilo je ključno za moj osobni rast. Naučio sam kako se glazba doživljava u različitim kulturama, ali Hrvatska je uvijek bila moj dom. Ovdje osjećam toplinu i povezanost koje nema nigdje drugdje.

Tko vam je najveća podrška na glazbenom putu i vašem putu na Dori? Sjećate li se kome ste prvome pustili "Monopol" i kakve su bile reakcije?

Moram priznati, bio sam poprilično tajnovit s ‘Monopolom’! Većina ljudi nije znala dok se nisam pojavio na popisu. Najveća podrška uvijek su mi bile sestra i mama, one su uvijek uz mene. Sestra je zapravo prva čula pjesmu, bila je jako kritična (ali u najboljem mogućem smislu!) i to je stvarno imalo veliki utjecaj na finalnu verziju pjesme. Svi su mi prijatelji dali odlične reakcije, javljaju se, podržavaju me, i to je ono što me pokreće da nastavim i da radim kako treba. Bez te energije i ljubavi, sigurno ne bih bio tu gdje jesam!

Foto: Privatni album

Kako vidite svoju konkurenciju na ovogodišnjoj Dori? Postoji li netko čijem se nastupu posebno radujete?

Konkurencija na ovogodišnjoj Dori zaista je impresivna, što me iznimno veseli. Svaki izvođač donosi nešto jedinstveno i posebno, a raznolikost stilova i ideja pravi je užitak. Posebno se radujem nastupima mladih izvođača koji donose svježinu i novu energiju na scenu. Dora nije samo natjecanje; to je prilika za glazbenike da se povežu, dijele iskustva i inspiriraju jedni druge. Opatija pruža savršenu pozornicu za takvo zajedništvo, a cijeli događaj ima posebnu čaroliju. Bez obzira na rezultat, ovo je trenutak koji nas sve obogaćuje i ostaje u lijepom sjećanju.

Što bi mali Ivan iz vrtića rekao kada bi vas u veljači vidio na pozornici Dore?

Mislim da bi mali Ivan bio zatečen, ali i ponosan. Možda bi se i nasmijao, ali vjerujem da bi u konačnici bio sretan jer vidi da živim svoj san.