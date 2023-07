Atrakcija u Sv. Filipu i Jakovu! U moru na luftićima gleda se film 'Ralje': 'Bit će i dobrih koktela'

Projekcija je posebna jer smo je organizirali ne samo na otvorenom, nego i u ambijentu koji konceptualno odgovara ovom kultnom klasikum govori nam Roko Vodopija, jedan od organizatora projekcije filma 'Ralje'.

- To je film čija se radnja odvija na moru, u malome mjestu, i film je to koji uključuje cijelu galeriju likova koji se mogu naći u svakom dalmatinskom gradiću, to je već dovoljno za poistovjećivanje s filmom, a da ne spominjem samo praćenje projekcije iz mora, koja na atraktivan način spaja radnju filma s pozicijom gledatelja - objašnjava dalje Roko o filmu koji će se prikazati danas na kupalištu i vaterpolo bazenu 'Kontov mul' u Sv. Filipu i Jakovu u sklopu ljetnog programa 'Fjaka film festivala'.

Foto: PROMO

Projekcija će biti besplatna, a početak će biti u 21.30 sati.

- Horor je još jedan od najpopularnijih žanrova i što god rekli, ljudi zapravo obožavaju biti uplašeni gledajući film iz udobnosti svoga kauča ili fotelje jer podsvjesno znaju da je to umjetan strah koji mogu iskusiti kao osjećaj bez ikakvih posljedica. Ova projekcija je posebna jer ide korak dalje, more u filmu predstavlja prijetnju, a ujedno je i fotelja gledatelju - rekao nam je Roko.

Na ideju su došli razmišljajući kako festival učiniti što atraktivnijim.

- Na ideju smo došli tijekom organizacije Fjaka film festivala, jedinog horor film festivala u Hrvatskoj, kojega kao udruga 'Super 8' radimo već neko vrijeme. Projekcija 'Ralja' je, možemo reći, ljetna mini franšiza tog glavnog festivala koji radimo u svibnju svake godine. Ideja se rodila nekako logično sama od sebe jer smo već radili vanjske projekcije i usput razmišljali kako mijenjati lokacije i učiniti projekcije atraktivnijima - pojasnio je jedan od organizatora.

U moru, kažu organizatori, neće biti iznenađenja, a bit će im omogućeno oko 20 luftića i tri kaića.

Foto: WENN/PIXSELL

- Gledatelji će u totalnoj udobnosti moći pratiti film. Ovim ih putem pozivamo da i sami slobodno ponesu nešto na čemu će gledati film iz mora. Od ostalih stvari, u ponudi će biti tri koktela, od kojih je jedan Shark Bite, specijalno pripremljen za ovu prigodu - dodao je Roko.