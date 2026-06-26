Aubrey Plaza danas slavi rođendan: Izgubila je muža, a sada s dečkom čeka bebu

Glumica Aubrey Plaza, koja danas slavi 42. rođendan, iza sebe ima jednu od najtežih godina u životu. Put od zvijezde sitcoma do cijenjene glumice bio je obilježen nezamislivom tragedijom, no sada je okrenula novu stranicu, očekujući svoje prvo dijete s partnerom Christopherom Abbottom.

Proslavila se ulogom April Ludgate u kultnoj seriji "Parks and Recreation", gdje je njezin bezizražajni humor postao zaštitni znak i osvojio publiku. No, Plaza je dokazala da je mnogo više od komičarke. Uloge u filmovima poput "Emily the Criminal" pokazale su njezin dramski raspon, a nominacija za Zlatni globus za upečatljivu ulogu u seriji "Bijeli lotos" zacementirala je njezin status jedne od najzanimljivijih glumica svoje generacije.

Foto: IMDB

Njezin privatni život početkom prošle godine zadesila je tragedija. Njezin suprug, redatelj Jeff Baena, s kojim je bila u vezi više od desetljeća, preminuo je u siječnju 2025. u 47. godini. Iako su se razišli nekoliko mjeseci prije, ostali su u kontaktu. O boli s kojom se suočila progovorila je u podcastu svoje prijateljice i kolegice Amy Poehler.

U razgovoru je tugu usporedila s horor filmom, opisujući je kao stalnu prijetnju.

​- U svakom trenutku postoji golemi ocean grozote koji je tu i ja ga vidim - rekla je Plaza.

​- Funkcioniram i osjećam se zahvalno što se krećem kroz svijet, ali to je svakodnevna borba, očito.

Foto: MPNC

Nakon teškog razdoblja, sreću je pronašla s kolegom glumcem Christopherom Abbottom (40). Par je surađivao na filmu "Black Bear" 2020. godine te na hvaljenoj off-Broadway predstavi "Danny and the Deep Blue Sea". Njihova profesionalna suradnja s vremenom je prerasla u ljubavnu vezu koja je donijela svjetlo u njezin život, a početkom travnja ove godine stigla je i vijest koja je sve iznenadila.

Plaza i Abbott očekuju svoje prvo dijete, koje bi na svijet trebalo stići na jesen. Izvor blizak paru potvrdio je da je trudnoća bila "prekrasno iznenađenje nakon emotivne godine" te da se oboje "osjećaju blagoslovljeno". I sama glumica potvrdila je sretnu vijest na sebi svojstven, duhovit način u podcastu "Smartless".

Foto: Angelina Katsanis

​- Pa, u meni je beba. Ne, kažem vam, upravo sada je beba u meni - rekla je iznenađenim voditeljima.

Dodala je kako je uzbuđena zbog nove uloge majke.

​- Oduvijek sam željela vidjeti o čemu se tu radi. Čini se tako zanimljivo, cijela ta stvar.

Iako je trbuščić skrivala na Tjednu mode u Parizu, nedavno su je fotografi snimili u New Yorku u opuštenoj šetnji, gdje se trudnoća jasno vidjela. Za Aubrey Plazu, nakon godine obilježene golemim gubitkom, započinje novo, sretnije poglavlje.

*uz korištenje AI-ja



