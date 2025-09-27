'Auto je zvijer, kao i ti': Meri Goldašić kupila si je Mercedes!

Auto je zvijer, baš kao i ti, Bravo za sve pobjede, velike i male, Ma kakva gospođetina!, komplimenti su samo pljuštali kad je influencerica Meri Goldašić pokazala svoj novi automobil marke Mercedes-Benz.

Uz fotografiju automobila dodala je i rečenicu kojom je sve rekla: 'Moj prvi ikad, automobil iz snova.' Time je, kako je sama priznala, službeno završila potragu za svojim prvim limenim ljubimcem.

No put do ovakvih trenutaka nije bio jednostavan. Prošle godine na konferenciji 'Beep Up' pod geslom 'Bez brige - poduzetnički je griješiti' otvoreno je govorila o teškim financijskim trenucima.

- Prije dvije godine nismo imali za papar. To nije emotivan govor, to ti sad govorim da shvatiš da moje dijete od devet godina razumije što znači kad mama ne radi, kad mama nema novca. Stvarno nismo imali, išli smo u trgovinu, mali je tražio krafnu, nije krafna ušla u kalkulaciju i, eto, morali smo kupiti meso umjesto krafne i to je tako - rekla je.

- Danas, evo, Aleksandar je bio izvan škole i Rio izvan vrtića zato što smo išli na Zanzibar. To su stvari za koje ja njima objasnim da ću im moći prišutiti, ne poklone, nego iskustva koje ja kao dijete nisam imala, a želim da ih oni imaju - dodala je.

Foto: Instagram

Meri je dio života provela u Skandinaviji. Živjela je u Danskoj i Švedskoj. Kopenhagen joj je ostao u najljepšem sjećanju, dok je o Švedskoj govorila puno opreznije.

- Tamo je postalo opasno živjeti za žene, pogotovo one koje nisu muslimanke. Reći ću to. Švedska više nije kao što je bila, jednom sam ujutro išla na posao i skupina više muškaraca me opkolila, napala. Počela sam vikati im da imam muža i troje djece, iako sam imala tad jedno, ali sam znala da moram nešto reći da izazovem njih da ne kreću. Jako puno žena doživljava tamo nasilje, silovanja, šteta je da naše ljude tu na Balkanu to ne zanima previše - ispričala je ranije za Radio Mrežnicu.

Iako je ranije govorila kako nikad ne bi mogla živjeti na selu jer joj je to dosadno, život ju je na kraju odveo u Belajske Poljice.

- Sad mi je tu dom. Fatalan je bio jedan Dugorešanin, njih valjda tako 'rade', drilaju od malih nogu, da moraju neku dovest ovdje da se 'množe', da Belajske Poljice preuzmu cijeli svijet - rekla je kroz smijeh.

Foto: Instagram