Automobil Jay Lena se zapalio u garaži: Plamen mu je zahvatio dio lica te je primljen u bolnicu

Američki voditelj i komičar Jay Leno zadobio je teže ozljede lice te se nalazi u centru za opekline u Los Angelesu, javlja TMZ. Naime, Jay je u nedjelju popodne bio u svojoj garaži u L.A.-u gdje skladišti svoje automobile kada je jedan od automobila neočekivano eksplodirao.

Foto: Alex Edelman

- Plamen od auta mu je zahvatio lijevu stranu lica, ali srećom nije mu zahvatio oko ili uho - rekao je izvor za TMZ.

Ubrzo nakon toga Jay je odveden na odjel za opekline u Grossman Burn Centru gdje se i dalje nalazi. Još uvijek se ne zna njegovo točno stanje, ali navodno ima malo teže opekline.

Kako navode američki mediji, Jay je zbog nezgode otkazao sve svoje obveze tijekom tjedna.

Jay se u nedjelju trebao pojaviti i na konferenciji 'The Financial Brand', ali organizatori su rekli da je došlo do 'vrlo ozbiljne medicinske situacije' koja ga je spriječila da se pojavi.

Foto: SMXRF/PRESS ASSOCIATION

