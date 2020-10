Autor 'Da Vincijeva koda' novo djelo predstavlja u Zagrebu...

Brown će u petak u HNK u Zagrebu nazočiti svjetskoj praizvedbi svoje simfonijske suite 'Divlja simfonija', prve orkestralne kompozicije koju je pisac s liste bestselera New York Timesa skladao uz istoimenu slikovnicu

<p>Za slavnog američkog pisca trilera <strong>Dana</strong> <strong>Browna </strong>pisanje je proces prepun obrata i neizvjesnosti, uzbudljiva igra oranja po dubinama vlastitih misli, a jednako kao što dobro poglavlje knjige postavlja pitanja i daje odgovore, isto, po njegovim riječima, vrijedi i za dobru glazbenu dionicu.</p><p>- Skladanje glazbe i pisanje fikcije zapravo su vrlo bliske umjetnosti; obje se uvelike oslanjaju na strukturu i za obje je nužno razumjeti tempo, brzinu, dinamiku. Dobra glazbena dionica postavlja pitanja i daje odgovore - dobro poglavlje knjige također - rekao je Brown u razgovoru za Hinu.</p><p>Brown će u petak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu nazočiti svjetskoj praizvedbi svoje simfonijske suite 'Divlja simfonija', prve orkestralne kompozicije koju je pisac s liste bestselera New York Timesa skladao uz istoimenu slikovnicu, svoju prvu knjigu za djecu. Glazbu će izvoditi orkestar Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Mirana Vaupotića a izvest će cjelovitu 'Divlju simfoniju', s dvadeset i jednim stavkom. </p><p>Knjiga, s ilustracijama mađarske grafičke dizajnerice Susan Bator, u svijetu je izašla 1. rujna, istovremeno kad i album. Na hrvatskom ju je objavio Brownov hrvatski nakladnik VBZ, u prijevodu Damira Šodana.</p><p>- Korijeni ovoga projekta sežu duboko u moje djetinjstvo; moji su roditelji bili glazbenici – majka je bila profesionalna klavijaturistica, svirala je orgulje u crkvi, ona je moja prva učiteljica klavira. Kako roditelji nisu dopustili da imamo televizor u kući, odrastali smo čitajući knjige i slušajući glazbu. Glazba me uvijek pratila; još kao klinac uživao sam skladati i pisati poeziju, čak i dok sam još bio dosta mali - kazao je Brown.</p><p>Glazba je, kaže, bila njegova prva ljubav koja je trebala postati i njegov životni poziv: Brown svira klavir i studirao je kompoziciju, a početkom devedesetih je u Los Angelesu snimio ploču s namjerom da se profesionalno posveti glazbi.</p><p>- Ploču je kupilo otprilike četvero ljudi, pa sam umjesto toga odlučio napisati roman. Napisao sam 'Digitalnu tvrđavu' i to je označilo početak moje spisateljske karijere - otkrio je pisac.</p><h3><strong>Projekt započet prije više od 30 godina</strong></h3><p>'Divlja simfonija' interaktivna je multimedijalna slikovnica u kojoj Maestro Miš predvodi orkestar životinja – sastavljen od ptica, klokana, žaba, labudova i kitova, sve do najsitnijih kukaca i glodavaca – kroz zabavni spoj poezije i glazbe: uz svaku životinju ide njome inspirirana glazbena kompozicija, koju djeca mogu poslušati koristeći se besplatnom aplikacijom za pametne telefone.</p><p>- Projekt sam zapravo počeo prilično davno, negdje '80-ih godina, još u svojim kasnim 20-ima. Šećući jednoga dana uz jezero, glasanje žaba u mojim je ušima odjednom zvučalo poput klasične fuge, što me inspiriralo da napišem kratak glazbeni komad koji sam nazvao 'Vesele žabe' - govori Brown.</p><p>Napisao je i pjesmu o žabama i toliko je u procesu uživao da je odmah odlučio nastaviti, ali s drugom životinjom. Pjesme je objavio na kazeti koju je u kompletu s pratećom knjižicom prodavao u lokalnoj knjižari.</p><p>- U godini ili dvije prodalo se oko 500 primjeraka, a onda sam nekako zaboravio na to. Tek godinama poslije jedan je nakladnik na to nabasao i odmah to odlučio objaviti, ali u nešto široj verziji - ističe pisac.</p><p>Za album je orkestraciju morao prilagoditi živome orkestru, te je napisao još deset skladbi i uz njih deset novih pjesama.</p><h3><strong>Album snimljen u Zagrebu</strong></h3><p>Najveći dio i glazbe i pjesama nastao je tijekom prošle godine, a sve je na albumu ovjekovječeno u Zagrebu, gdje je pisac boravio u nekoliko navrata kako bi svoju prvu profesionalnu glazbu snimio sa Zagrebačkim festivalski orkestrom. Do suradnje je došlo na preporuku glazbenog producenta Boba Lorda, koji je već surađivao s njihovim dirigentom Miranom Vaupotićem.</p><p>- Čim sam ih prvi put čuo kako sviraju, bio sam oduševljen. Poslali smo im par demo snimaka da vide kako im 'sjeda' moja glazba, i zvučali su savršeno! Zagrebački festivalski orkestar čine jako nadareni glazbenici koji posjeduju savršen spoj glazbenog umijeća i lepršave opuštenosti kakav je bio potreban za ovaj projekt - kazao je Brown.</p><p>Autor brojnih svjetskih bestselera prevedenih na 56 jezika i prodanih u više od 220 milijuna primjeraka, Brown je u 'Divljoj simfoniji' svoju ljubav prema pripovijedanju pretočio u meditativnu, duhovitu i zabavnu glazbenu knjigu punu mudrih izreka. Htio je, kako je rekao, djeci ponajprije prenijeti poruku poštovanja prema klasičnoj glazbi.</p><p>- Uz slikovnicu ide i besplatna aplikacija za pametne telefone koju sam sam financirao s idejom da s mladima svijeta podijelim svoju ljubav prema klasičnoj glazbi, ali i da pritom tu glazbu učinim njima dostupnijom, jer klasika je često za širu javnost nerazumljiva, i to ne samo djeci nego i odraslima. Ova je slikovnica zamišljena kao zabavni uvod u takvu vrstu glazbe - pojasnio je.</p><p>Svaka životinja djeci prenosi malu životnu mudrost koja ih uči dobroti, strpljivosti i suosjećanju, osjećaju zajedništva. A, budući da Dan Brown obožava šifre i anagrame, na svakoj se stranici nalaze i skrivena slova koja djeca moraju pronaći i koja, kad ih se pravilno posloži, otkrivaju naziv jednoga instrumenta.</p><h3><strong>Klasična glazba za mlade u duši</strong></h3><p>Koncerti su već zakazani u više od dvadeset zemalja, a za američku premijeru Brown je odabrao Music Hall u Portsmouthu, svojem rodnom gradu, gdje će 15. studenoga njegovu simfonijsku suitu odsvirati Simfonijski orkestar Portsmoutha. Ukoliko se epidemiološke okolnosti naglo ne pogoršaju, svjetskoj praizvedbi u zagrebačkom HNK-u trebao bi nazočiti i sam Brown, koji najavljuje večer dobre zabave uz glazbu i poeziju.</p><p>- Pod uvjetom da Covid bude spreman na suradnju, bit će to večer izvrsne zabave za obitelji i mlade, kojima ćemo priuštiti oko sat vremena uživanja u glazbi - rekao je. Između svakog glazbenog broja u kratkom interludiju čitat će se pjesme iz slikovnice.</p><p>- Puno smo razmišljali o tome gdje želimo imati svjetsku praizvedbu i nekako nam se Zagreb činio kao prirodan odabir, jer je ta glazba tamo i rođena, pa je stoga i red da tamo bude prvi puta predstavljena svijetu. Bilo je divno surađivati s orkestrom, doista mi je čast prepustiti mu svjetsku premijeru. Očekujem dobru zabavu! - poručio je Brown, koji svoj glazbeni izričaj opisuje kao 'klasičnu glazbu za sve koji su mladi u duši'.</p><p>- Glazba je lepršava i lagana, možda čak na neki način i smiješna; u njoj ima puno melodičnosti i harmonije i siguran sam da će djeca poželjeti plesati uz nju, skakutati poput klokana, ili kliziti zrakom oponašajući kretanje raže - rekao je.</p><h3><strong>Uskoro novi roman u kojemu Robert Langdon mijenja prioritete</strong></h3><p>Dan Brown autor je brojnih svjetskih bestselera, poput romana 'Da Vincijev kod', 'Inferno', 'Izgubljeni simbol', 'Anđeli i demoni', 'Velika obmana' i 'Postanak'. Inspiraciju za zaplete, kako kaže, dobiva čitajući i putujući, a trenutno piše novi roman u kojemu je ponovno glavni lik harvardski profesor simbologije Robert Langdon. Knjiga bi trebala izaći do konca sljedeće godine.</p><p>- Ne mogu vam reći o čemu pišem u novom romanu niti gdje se odvija radnja, ali vam mogu reći da je u njemu Robert Langdon – koji je u prošlosti uvijek sretao isključivo prekrasne, savršene žene koje bi u njegov život ušetale baš u pravome trenutku – u višegodišnjoj vezi, jako zaljubljen i u posve drugačijem stanju duha kazao - je pisac. Brown sa svojim najpoznatijim likom dijeli strast prema šiframa, simbolima, povijesti i religiji, ali ne i uzbuđenja: "On je daleko više cool i vodi značajno uzbudljiviji život od mene", dodao je.</p><p>- Čitav proces pisanja za mene obično znači da ću na kraju dobiti nešto posve drugačije od onoga što sam očekivao, što sve skupa čini još uzbudljivijim. Dogodi se da u nešto uđete misleći jedno, a nakon nekog vremena - istraživanja, pisanja i oranja po dubinama vlastitih misli, počnete misliti sasvim nešto drugo - istaknuo je pisac. </p><p>Jedan od najimućnijih književnika svijeta s bogatstvom vrijednim 200 milijuna dolara, kojega je Time Magazine uvrstio na svoj popis 100 najutjecajnijih ljudi svijeta, Brown nije osobito zabrinut zbog pandemije, niti je, kako je rekao, opće raspoloženje panike i paranoje utjecalo na njegov kreativni nerv.</p><p>- Pisci su stvarno srećkovići! Navikli smo puno vremena provoditi sami, izolirani u kući, tako da moram reći da se pandemija nije osobito odrazila na moju radnu rutinu. Utjecala je, naravno, na moj društveni život; ne mogu putovati kako bih istraživao niti izlaziti na večere s prijateljima. Ali sve u svemu nije strašno, a i uskoro će proći; sve je ovo samo prolazna kriza. Nalazimo se u neobičnom povijesnom trenutku, ali i on će proći. Takve su se krize već događale u prošlosti i preživjeli smo ih, tako da nisam osobito zabrinut - poručio je Brown.</p><p>U sklopu njegova gostovanja u Zagrebu organizatori planiraju i poseban književni događaj u subotu, 10. listopada, u dvorani kina Kaptol Boutique Cinema, gdje će Brown u 18 sati za ograničeni broj uzvanika održati promociju knjige 'Divlja simfonija'. Promocija će se moći pratiti preko VBZCroatia YouTube kanala.</p>