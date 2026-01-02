Autori 'Stranger Thingsa', braća Duffer, otkrili značenje emotivnog završetka serije

Autori kultne Netflixove serije Stranger Things, braća Matt i Ross Duffer, otkrili su da su završetak serije osmislili mnogo prije same produkcije finalne epizode. Epska priča zaključena je simboličnim prizorom zatvaranja vrata podruma obitelji Wheeler nakon posljednje partije Dungeons & Dragonsa.

U finalnoj epizodi Max, Lucas, Dustin, Will i Mike napuštaju podrum u kojem su kao djeca započeli svoju avanturu, a Mike zatvara vrata, čime se simbolično opraštaju od djetinjstva. Prema riječima Matta Duffera, taj trenutak predstavlja odrastanje i prijelaz u novu životnu fazu, dok scena u kojoj Mikeova sestra Holly i njezini prijatelji započinju vlastitu D&D igru simbolizira prijenos „baklje“ na novu generaciju, piše Netflix.

Foto: Regina Wagner/Geisler-Fotopress

Braća Duffer ističu kako je serija namjerno završena ondje gdje je i započela – u podrumu i uz Dungeons & Dragons – kako bi se zatvorio puni narativni krug. Snimanje završne scene bilo je, kažu, izrazito emotivno i nostalgično te je podsjetilo na prvi dan snimanja prve sezone.

U središtu finala nalazi se i odnos Hoppera i Eleven. Hopper u jednom od ključnih trenutaka traži od Eleven da se bori za život, dok ona kasnije traži od njega da joj vjeruje i dopusti da sama donese odluku. Autori naglašavaju kako finale snažno tematizira odrastanje, odvajanje od roditelja i preuzimanje odgovornosti.

Sudbina Eleven ostavljena je namjerno otvorenom. Prema autorima, ona simbolizira magiju djetinjstva i nije mogla ostati s ekipom ako se priča trebala prirodno zaključiti. Likovi vjeruju u njezin sretan završetak, iako odgovor nikada nije izričito potvrđen.

Finalna epizoda donosi i rasplet sudbina ostalih likova. Mike postaje pisac, Dustin odlazi na fakultet, ali ostaje blizak sa Steveom, Max i Lucas završavaju zajedno, a Will pronalazi prihvaćanje izvan Hawkinsa. Steve ostaje u rodnom gradu i postaje trener dječje bejzbolske ekipe, Nancy napušta fakultet i zapošljava se kao novinarka u Bostonu, Robin studira na Smith Collegeu, a Jonathan ostvaruje san studirajući film na NYU-u.

Hopper i Joyce napokon započinju zajednički život – Hopper zaprosi Joyce, a par planira preseljenje u Montauk, što je i simbolična posveta izvornom konceptu serije.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

U finalu se dodatno rasvjetljava i prošlost Vecne. Autori naglašavaju da lik do kraja ostaje vjeran svojem izboru i strani Mind Flayera, iako gledateljima ostavljaju prostor za vlastitu interpretaciju.

Završne špice prate pjesmu Heroes Davida Bowieja, odabranu kao simboličnu himnu serije. Braća Duffer ističu da Stranger Things završava pričom o odrastanju, prijateljstvu i prihvaćanju drugačijih – upravo onim temama koje su obilježile seriju od samog početka.