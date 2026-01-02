Obavijesti

KRAJ JEDNE ERE

Autori 'Stranger Thingsa', braća Duffer, otkrili značenje emotivnog završetka serije

Autori 'Stranger Thingsa', braća Duffer, otkrili značenje emotivnog završetka serije
OPREZ, SPOJLERI! Autori serije Stranger Things, Matt i Ross Duffer, znali su mnogo prije nego što su se pojavile završne špice da će njihova epska priča završiti – zatvorenim vratima

Autori kultne Netflixove serije Stranger Things, braća Matt i Ross Duffer, otkrili su da su završetak serije osmislili mnogo prije same produkcije finalne epizode. Epska priča zaključena je simboličnim prizorom zatvaranja vrata podruma obitelji Wheeler nakon posljednje partije Dungeons & Dragonsa.

U finalnoj epizodi Max, Lucas, Dustin, Will i Mike napuštaju podrum u kojem su kao djeca započeli svoju avanturu, a Mike zatvara vrata, čime se simbolično opraštaju od djetinjstva. Prema riječima Matta Duffera, taj trenutak predstavlja odrastanje i prijelaz u novu životnu fazu, dok scena u kojoj Mikeova sestra Holly i njezini prijatelji započinju vlastitu D&D igru simbolizira prijenos „baklje“ na novu generaciju, piše Netflix.

Season 3 premiere 'Stranger Things' in Santa Monica
Braća Duffer ističu kako je serija namjerno završena ondje gdje je i započela – u podrumu i uz Dungeons & Dragons – kako bi se zatvorio puni narativni krug. Snimanje završne scene bilo je, kažu, izrazito emotivno i nostalgično te je podsjetilo na prvi dan snimanja prve sezone.

U središtu finala nalazi se i odnos Hoppera i Eleven. Hopper u jednom od ključnih trenutaka traži od Eleven da se bori za život, dok ona kasnije traži od njega da joj vjeruje i dopusti da sama donese odluku. Autori naglašavaju kako finale snažno tematizira odrastanje, odvajanje od roditelja i preuzimanje odgovornosti.

Sudbina Eleven ostavljena je namjerno otvorenom. Prema autorima, ona simbolizira magiju djetinjstva i nije mogla ostati s ekipom ako se priča trebala prirodno zaključiti. Likovi vjeruju u njezin sretan završetak, iako odgovor nikada nije izričito potvrđen.

Finalna epizoda donosi i rasplet sudbina ostalih likova. Mike postaje pisac, Dustin odlazi na fakultet, ali ostaje blizak sa Steveom, Max i Lucas završavaju zajedno, a Will pronalazi prihvaćanje izvan Hawkinsa. Steve ostaje u rodnom gradu i postaje trener dječje bejzbolske ekipe, Nancy napušta fakultet i zapošljava se kao novinarka u Bostonu, Robin studira na Smith Collegeu, a Jonathan ostvaruje san studirajući film na NYU-u.

Hopper i Joyce napokon započinju zajednički život – Hopper zaprosi Joyce, a par planira preseljenje u Montauk, što je i simbolična posveta izvornom konceptu serije.

Premiere for the final season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles
U finalu se dodatno rasvjetljava i prošlost Vecne. Autori naglašavaju da lik do kraja ostaje vjeran svojem izboru i strani Mind Flayera, iako gledateljima ostavljaju prostor za vlastitu interpretaciju.

Završne špice prate pjesmu Heroes Davida Bowieja, odabranu kao simboličnu himnu serije. Braća Duffer ističu da Stranger Things završava pričom o odrastanju, prijateljstvu i prihvaćanju drugačijih – upravo onim temama koje su obilježile seriju od samog početka.

