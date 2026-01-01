Veliko finale 'Stranger Thingsa' oduševilo fanove: 'Hvala što ste mi promijenili život...'

Osvanuo je taj dan - dan koji svima obilježava novi početak, novu godinu, ali za obožavatelje serije 'Stranger Things' današnji dan znači kraj 10 godina dugog zajedničkog putovanja. Posljednja epizoda naziva "The Righside Up" od noćas je dostupna za gledanje, a traje čak dva sata i osam minuta.

Društvene mreže su, očekivano, preplavljene reakcijama gledatelja, koje s mahom pozitivne, a oni najemotivniji zahvaljuju se seriji na nezaboravnoj eri kojoj je sada došao kraj.

Foto: Profimedia

"Hvala što ste mi promijenili život. Hvala što ste me naučio da nisam greška. Zauvijek ću nositi sve što sam naučio od vas", "Bila je to divlja vožnja. Uživao sam u tome cijelim putem od srednje škole do danas", "Stranger Things je serija mog života, hvala što ste me spasili", glase neki od komentara na društvenoj mreži X na veliko finale pete sezona 'Stranger Thingsa'.

"Hvala vam što ste stvorili seriju koja je mene i moju kćer zbližila još više nego što smo bile. Svaku smo epizodu zajedno gledali bezbroj puta. Smijale smo se, plakale, dahtale i bjesnile dok smo gledali naše omiljene likove kako prolaze kroz svoja individualna putovanja. Kakva vožnja", napisala je jedna obožavateljica.

"Ne znam ni sam odakle da počnem… Gledam ovu seriju od svoje 10 godine, a imam 18… Ovdje stvarno završava, čovječe, stvarno je tako. Plakao sam razmišljajući o sjećanjima koja imam kroz svaki trenutak. Najbolji redatelji koji su to ikada radili… hvala vam braćo Duffer", zahvalni su gledatelji redateljima.

Podsjetimo, ranije epizode objavljene su 26. prosinca. Kao jedan od bitnijih likove cijele serije, ali posebice ove posljednje sezone, ističe se Will Byers. U prvoj sezoni sve se vrti oko njegovog nestanka u 'Upside Down', sljedeće sezone pratile su njegov 'oporavak' od te traumatične situacije, ali i dovele naposljetku do saznanja kako postoji veza između njega, tog čudnog svijeta, Vecne, Mind Flyera... Prvi dio pete sezone završio je spektakularno, Will je shvatio da i on ima moći baš kao i Vecna i Eleven, spasio svoje prijatelje... A sada se radnja vraća na jedan drugi aspekt njegova života.

Foto: Profimedia

Naime, Will Byers prizna svojoj obitelji i prijateljima da je gay. Willovo priznanje došlo je nakon još jednog uplitanja Vecne u njegove misli. Naime, Vecna mu je pokazao viziju u kojoj Will završava sam nakon što njegovi bližnji otkriju da je gay. Ipak, još jednom su Dufferi prikazali da je ključ Willove moći u tome da prihvati to što je.