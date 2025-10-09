Ava Karabatić iznenadila sve: 'Na Balkanu više nemam što tražiti, selim se u Švicarsku...'

Ava Karabatić odlučila je krenuti novim putem. Na svom je Facebook profilu objavila kako se seli u Švicarsku gdje bi trebala raditi kao njegovateljica u jednom domu za starije i nemoćne.

Uz 'selfie' započela je svoju objavu riječima: 'I tako...Nažalost živimo u državi i društvu koji potiče na nepotizam, korupciju, seksualno iskorištavanje itd...'. 'Mama, hvala ti što si unaprijed razmišljala i savjetovala me da upišem zdravstvenu školu. Dosta je medija, itd.., sljedeća stanica Švicarska, dom za starije i nemoćne, odnosno njegovateljstvo', napisala je Ava zaključivši kako na Balkanu 'više nema što tražiti'.

Njeni pratitelji ostavili su brojne komentare ispod objave, a većina joj je poželjela sreću i ohrabrivala je u ovoj odluci.

Ava Karabatić zadnjih je mjeseci proživjela iznimno teško razdoblje, nakon što je njen voljeni otac Ivica u svibnju ove godine iznenada preminuo u 59. godini života. Neutješna kći od njega se oprostila mnogobrojnim objavama na svom Instagram profilu, među kojima je bio i story s njihovom zajedničkom slikom i tekstom: 'Srce mi je puklo na tisuću komadića, a duša ostala nijema. Bio je moj oslonac, moj heroj, i sada ga više nema. Zauvijek ćeš živjeti u meni, tata. Neka te anđeli čuvaju, kao što si ti čuvao mene'.

Nakon što je objavila vijest o očevoj smrti, pojedinci su sumnjali u njenu iskrenost, a Ava je spekulacije razbila podijelivši potvrdu iz bolnice na društvenim mrežama. Također, doživjela je i kritike zbog izbora odjeće za sprovod, odnosno bijelog sakoa kojeg je nosila. Na njih je odgovorila objavom na Instagramu napisavši kako je time ispoštovala želju pokojnog oca. Nakon ovog traumatičnog događaja, Ava se privremeno preselila u Sloveniju .