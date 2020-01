Ava o vezi na daljinu: 'Khaledu ne smetaju moje gole fotke...'

Starleta i manekenka Ava Karabatić (31) nedavno je otkrila da je u vezi s Libanoncem Khaledom Alijem (28), a sad je za 24sata otvoreno pričala o vezi s mladim modelom. Ava je izjavila kako je Khaleda upoznala u hotelu u Istanbulu, a njihov prvi susret započeo je svađom. Unatoč svemu, 31-godišnja Splićanka smatra kako je ona njega osvojila.

- Pravi ljubavni sastanak imali smo dva tjedna nakon susreta. Ja sam bila u hotelu Hilton i žurila na aerodrom, sudarila sam se s njim, rekao mi je da pazim, malo smo se posvađali. On me odvezao do aerodroma, putem smo razmijenili brojeve i mislim da sam prvi put doživjela ljubav na prvi pogled - priča starleta koja je u vezi s libanonskim modelom godinu dana.

Zbog života u različitim gradovima, Ava i Khaled održavaju vezu na daljinu. I sama starleta priznaje kako to nije nimalo jednostavno, no čini se kako zbog ljubavi iz Hrvatske neće otići.

Foto: Privatni album

- Ja i da želim svoj dom ne mogu napustiti. Svoj Split, Zadar, Zagreb. Jednostavno me more smiruje i ne postoji ni jedna ljepša država, naš Jadran ne može zamijeniti ni Istanbul, Dubai, a ni Kanarski otoci. Često dolazim u Tursku, a on u Split ne dolazi jer mu je avionska veza jako loša - govori Ava koja još uvijek ne razmišlja o udaji za Libanonca s turskom adresom. Mrzi lažni moral te priznaje kako joj papir ništa ne znači.

Foto: Instagram

- U stvari, samo želimo zajedno iskoristiti vrijeme i nije nam bitno ništa drugo - komentira te dodaje kako ljubomore u njihovoj vezi ne nedostaje.

- Mi smo kao djeca. Ja njega non-stop zovem i ispitujem zašto 'lajka' zgodnim ženama fotografije na Instagramu. Svađamo se, najviše zbog daljine, ali na kraju uvijek bude sve dobro jer je on dobar prema meni. Ljubomore nikad dosta - objašnjava Ava koja planira Khaleda uskoro upoznati s obitelji i prijateljima.

Foto: Privatni album

Pitali smo Avu kako njezin dečko reagira na atraktivne fotografije koje Splićanka objavljuje na društvenim mrežama.

- Ja sam javna osoba pa sam često izložena lažima. On to u potpunosti razumije. Ne smetaju mu provokativne slike na mojem Instagramu jer smatra da je normalno pokazivati zgodno tijelo ako naporno treniram i reklamiram poznate brendove - zaključila je starleta.

