Avantura vas čeka: Možete li i vi postati 'Igrač broj jedan'?

Nova avantura legendarnog redatelja i višestrukog Oscarovca Stevena Spielberga, temeljena na istoimenom bestseleru Ernesta Clinea, dolazi u naša kina ovog ožujka. Po reakcijama kritike i publike možemo zaključiti da se radi o novom Spielbergovom remek-djelu.

#ReadyPlayerOne is classic Steven Spielberg. It’s got the references, the ferocious effects and the great ‘80s soundtrack, sure, but also the charm, the heart, the humor and a fantastic Alan Silvestri score. I loved it & so did this #SXSW crowd. Be excited for it! pic.twitter.com/xwPOGwXDxd — ErikDavis (@ErikDavis) March 12, 2018

U prilog idu i kultni likovi iz 80-ih i 90-ih koji se pojavljuju unutar filma, u virtualnoj stvarnosti OASIS. Tako će se u tom iluzornom svijetu pojaviti i likovi iz filmova 'Željezni div' (1999), 'TRON' (1982), 'Akira' (1988), 'Gospodar prstenova: Prstenova družina' (2001), 'Povratak u budućnost' (1985), 'Strava u Ulici brijestova' (1984), kao i likovi iz igara 'Tomb Raider' (1996) te Duke Nukem (1991).

Radnja filma smještena je u 2045., svijet je na rubu kaosa i samouništenja, no ljudi su našli spas u OASIS-u, ekspanzivnom svemiru virtualne realnosti kojeg je stvorio genijalni i ekscentrični James Halliday (Mark Rylance). Kad Halliday umre, on ostavlja svoje nemjerljivo bogatstvo osobi koja prva nađe tajnovitu poruku skrivenu negdje unutar OASIS-a, izazivajući cijeli svijet da se uključi u potragu.

Tinejdžer Wade (Tye Sheridan) koji svoje dane provodi igrajući OASIS, ima želju pobjeći iz sumornog svijeta u globalnu mrežu virtualne utopije gdje korisnici vode idilične alternativne živote. Koristeći svog avatara, Wade će se u utrci za blagom morati suprotstaviti moćnim protivnicima koji ga neće prestati napadati i u stvarnom svijetu.

TOTALLY engrossed in every second of @readyplayerone. It is one of the most technically brilliant things I have EVER seen. Spielberg is one of the few directors who could orchestrate this kind of visual symphony that SO many people will enjoy. Pretty amazing.🎮 — Grae Drake (@graedrake) March 12, 2018

Spielberg je producirao i režirao film prema scenariju Zaka Penne i Ernesta Clinea. Film 'Igrač broj 1' okupio je odličnu glumačku ekipu u kojoj se nalaze Tye Sheridan ('X-Men: Apokalipsa', 'Mud'), Olivia Cooke ('Me and Earl and the Dying Girl', 'Motel Bates'), Ben Mendelsohn ('Rogue One: Priča iz Ratova Zvijezda', 'Vitez tame: Povratak') i T.J. Miller ('Deadpool', 'Silicijska dolina'), sa Simonom Peggom (novi serijal 'Zvjezdanih staza', franšiza 'Nemoguća misija') i dobitnikom nagrade Oscar Markom Rylanceom ('Most špijuna', 'Dunkirk').

I didn’t think I would like #ReadyPlayerOne, but I liked it a WHOLE LOT. I think people cheered and laughed every 2 mins and dang this film was entertaining. So many references, I can’t wait for everyone to see it so we can all talk about it! #sxsw — Beatrice Verhoeven (@bverhoev) March 12, 2018

Akcijska avantura 'Igrač broj 1', u distribuciji Blitza, stiže u naša kina pretpremijerno 28.3., a ulaznice za ovaj spektakl već su od danas u prodaji!

Tema: FILM