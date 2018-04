Avicii nije imao podršku bliskih ljudi: Htio je prestati s gažama

Švedski DJ Tim Bergling, koji je nastupao pod imenom Avicii, često je svoje menadžere i suradnike upozoravao da će umrijeti. Zbog zdravstvenih problema bio je prisiljen otkazati sve nastupe, a bolovao je od akutnog pankreatitisa. Riječ je teškoj upali gušterače koja je uzrokovana pretjeranim konzumiranjem alkohola.

- Morao sam im reći. Neću više moći nastupati - rekao je Tim 2016. godine u dokumentarcu 'Istinita priča'.

Foto: Daniel Leal-Olivas/Press Association/PIXSELL

U osam godina nastupao je 813 puta, a u intervjuu je rekao je kako zna da će uskoro umrijeti.

- Umrijet ću. Ne želim više slušati o nastupima i o tome da trebam zabavljati ljude na gažama - rekao je producent čije je beživotno tijelo pronađeno u hotelskoj sobi u Muscatu.

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iako je bio jedan od naplaćenijih svjetskih DJ-a sa zaradom i do 1,5 milijuna kuna po nastupu, 2016. je prestao s odlaženjem na turneje i nastupe.

- Bio sam otvoren sa svima s kojima sam radio. Nisam dobio podršku najbližih ljudi kada sam odlučio prekinuti karijeru. Iskreno, očekivao sam da će me ljudi razumjeti jer su znali kroz što sve prolazim - rekao je Tim koji se godinama borio s anksioznošću i ovisnošću.

Foto: Privatni album

Neki od njegovih najvećih hitova su 'Wake Me Up!', 'The Days', 'You Make Me', 'Hey Brother' i 'Levels'. Surađivao je i s brojnim glazbenim zvijezdama, kao što su Coldplay i Madonna, a 2013. i 2015. godine bio je u Splitu na Ultri.