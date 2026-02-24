Azis pokazao natečena prsa nakon ugradnje silikona: Prije 3 godine snimio je duet sa Sevom

Bugarski pjevač Vasil Troyanov Boyanov, poznatiji kao Azis, ponovno je uspio šokirati i zaintrigirati. Poznat po svojoj ekscentričnoj pojavi i stalnim transformacijama, "kralj pop-folka" ovoga puta je otišao korak dalje, podvrgnuvši se estetskom zahvatu kojim je dodatno naglasio svoj torzo. Svojim je pratiteljima na Instagramu bez zadrške pokazao rezultate operacije.

Na seriji fotografija objavljenih na svom profilu, Azis pozira u donjem rublju, pokazujući svježe operirana prsa. Vidljivi su oteklina i flasteri, a pjevač nije ništa pokušao sakriti. U opisu objave otvoreno je progovorio o zahvatu i procesu oporavka.

"Evo grudi koje će biti za pokazivanje tek za mjesec dana. Ali ja nemam strpljenja. Trenutno su natečene i vrlo neprirodne, ali uskoro će biti top!" napisao je i zahvalio se svom liječniku.

Kako se doznaje, Azis je ugradio ukupno 600 kubičnih centimetara muških silikonskih implantata, po 300 u svaku stranu, kako bi postigao definirani i "sportski" izgled prsa. Obožavatelji su navikli na njegove promjene, no ova objava ponovno je pokrenula lavinu komentara i rasprava na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Azis je mnogima poznat po duetu sa Severinom (50), koji se zove 'Fališ mi'. Glazbenik je rođen u Bugarskoj. Nakon toga se preselio s obitelji u Njemačku, a na scenu stupio je 90-ih godina. Njegova glazba se uvijek držala glazbenog žanra bugarske narodne glazbe, koji se zove pop-folk ili čalga. Kada je tek započeo svoju glazbenu karijeru, nije niti malo izgledao kao danas.