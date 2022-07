Baban nakon dugogodišnje veze: 'Nikome nije savršeno, ja se još ne vidim kao mladenka'

Mi koji imamo puno pratitelja imamo dosta veliku odgovornost, zapravo prema ljudima koji nas prate, pogotovo mlađe generacije, koje će se ugledati, koji će na temelju tih fotografija uspoređivati, ten, kosa, meni nije sve savršeno. Nikome nije sve savršeno i ni ne treba biti savršeno, rekla je glumica i dizajnerica Katarina Baban (34), koja se sa zadovoljstvom priklonila i pokretu 'stvarna ja'. U intervjuu za In Magazin dotaknula se i ljubavi, karijere te ostalih dosad nepoznatih detalja iz svoga života.

Katarina već godinama balansira između dva umjetnička poziva - glumačkog i dizajnerskog. U jednom i drugom poslu, kaže, važne su joj iste stvari.

- Uvijek se trudim i u jednom i u drugom poslu dati sve od sebe, i dosta znam biti picajzla, odnosno perfekcionist bi se reklo, i dok se sitnice ne riješe dosta će me smetati i u jednom poslu i drugom - ispričala je Baban.

Kada kreira stvari, kaže, dosta unese sebe.

- Jako puno je istinske Katarine u svakoj kolekciji, zato što najčešće radim tako da kreiram stvari koje bi ja osobno voljela nositi - ispričala je Baban koja ljeto vidi u pastelnim tonovima, čipki, tilu i svili.

Katarina se priklonila trendu dizajniranja haljina za vjenčanje koje se ne nose samo jednom.

- Da ne ponudim raskošne vjenčanice koje nam prve padnu na pamet kad kažemo riječ vjenčanica nego da im ponudim nekakvu bijelu haljinu u kojoj će se osjećati posebno kao u vjenčanoj haljini, ali da je haljina koju će kasnije moći nositi - rekla je svestrana Baban koja je u dugogodišnjoj vezi s kineziologom Igorom Subotićem.

Planova za vjenčanje, kaže, još nemaju.

- Još uvijek se ne vidim, ali vjerujem ako do toga bude došlo da će se to odviti na nekoj toploj plaži na nekom toplom mjestu među 10 najbližih ljudi i to bi bilo to - otkrila je.

