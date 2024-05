Baby Lasagna, Cetinski i Badrić uz vjeru su pronašli pravi put: 'Ne postoji ništa iznad toga...'

Mislim da je to nekako normalna stvar. Vjera je svakom vjerniku, ja se nadam, najvažnija stvar u životu. To je ultimativno nešto i nema ništa iznad toga. U biti sam samo rekao nešto što mi leži na srcu, ne postoji ništa specifično što je dovelo do toga, ajmo reći, rekao je Baby Lasagna za In Magazin o vjeri.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Drugoplasirani eurovizijski predstavnik kaže da putem vjere krenuo na poticaj svog oca.

- On me je savjetovao, rekao je da ima tog prijatelja svećenika, ako želim ići na razgovor, nije me silio, otišao sam, prihvatio sam jer sam počeo tražiti pomoć svuda. Bio sam u to vrijeme i kod psihologa i slično, što i dalje idem, isto kako i na razgovore sa svećenikom. U tom trenutku sam upoznao korak po korak sve više o čemu je tu riječ, iako sam ja odrastao u katoličkoj obitelji, ali to je bilo samo onako nekako usput s moje strane - kaže Lasagna za Novu.

Pjevačica Nina Badrić govori da je u vjeri našla svoje utočište.

- Ja ti se uvijek držim Boga i uvijek kažem sebi jednostavno bez Boga ni preko ceste. To se pokazalo kao moja dobitna kombinacija za mene. To ne znači da je to za nekog drugog, ali ja sam tu pronašla svog najboljeg prijatelja - rekla je pjevačica za In Magazin.

Foto: Instagram/Nina Badrić

U vjeru je još kao dijete zakoračio Tony Cetinski.

- Vjera je u moj život ušla još kad sam bio mali, kad me moja baka pokojna učila i povijesti i teologiji i o vjeri. Naravno put je kasnije otišao u drugom smjeru. I krstila potajno... Tako je bilo. Ona je mene u 2 ujutro krstila u Novigradu i nisam ni znao svoje pravo krsno ime dok nisam krsni list išao izvaditi. Antonius – ja sam pretpostavljao da je Anton - rekao je Cetinski.

Foto: Veljko Martinović/Dalmatinski portal