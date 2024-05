Baby Lasagna stiže na Šalatu!

Baby Lasagna, najviše plasirani hrvatski predstavnik u povijesti Eurovizije, dolazi na stadion Šalata na prvi veliki samostalni koncert u četvrtak 12. rujna 2024.

S osvojenim drugim mjestom na ovogodišnjoj Euroviziji, te kao natjecatelj s najviše glasove publike, Baby Lasagna je ušao u glazbenu povijest. Nakon što ovoga ljeta nastupi na velikom broju festivala u regiji i inozemstvu za prvi samostalni cjelovečernji koncert odabrao je legendarni koncertni prostor na otvorenom u samom centru Zagreba.

Uz ogroman globalni hit “Rim Tim Tagi Dim”, kao i od prije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", Baby Lasagna će na Šalati uživo predstaviti i ostatak albuma prvijenca “Demons & Mosquitos” čiji se izlazak očekuje na jesen. Nakon što je “Rim Tim Tagi Dim” ušao u popis top 50 pjesama po slušanju na Spotifyju, singl trenutno ima poziciju na visokom petom mjestu na viralnoj ljestvici 50 globalnih hitova.

Malmo: Baby Lasagna izašao je na pozornicu na finalna večer Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stadion Šalata bit će prilika da uz veliku produkciju, brojne goste i iznenađenja, Baby Lasagna podsjeti na energične i spektakularne nastupe kojima je osvojio svjetsku publiku posljednjih nekoliko tjedana.

Ulaznice su u prodaji od srijede, 14. svibnja, točno od 12:00 kroz sustav Eventim po cijeni od 25 eur.