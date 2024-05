Ogroman porast: Evo koliko je slušatelja Lasagna imao prošle godine, a koliko ih ima danas

Kolika je Eurosong platforma za promociju govori i trenutna popularnost našeg predstavnika Baby Lasagne, koji se u Hrvatsku vratio kao miljenik publike. Njegov 'Rim tim tagi dim' sluša se po cijelom svijetu, a zanimljiva je informacija koliko je Marko Purišić imao slušatelja prije te uspješnice.

Na streaming servisu Spotify, Lasagna je u prosincu prošle godine imao svega sedam slušatelja mjesečno, a u veljači 27 više. Danas, u eurovizijskom mjesecu, ima ih 2,3 milijuna.

- Lasagna to zaslužuje - pisali su korisnici društvene mreže X.

Marko se sa svojom autorskom pjesmom pojavio i na nekim top ljestvicama koje donosi Spotify. 'Rim tim tagi dim' je tako peta pjesma na ljestvici najviralnijih.

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U ponedjeljak se Lasagna pohvalio i da je pjesma ušla na Spotifyevu listu 50 globalnih hitova gdje je zasjela na 45. mjesto s preko 8,8 milijuna slušanja.

Ispod Baby Lasagne su Kendrick Lamar s pjesmom 'meet the grahams', Lord Huron s pjesmom 'The Night We Met', RM s pjesmom 'Come back to me', Taylor Swift s pjesmom 'My Boy Only Breaks His Favorite Toys' i Beyonce s velikim hitom 'Texas Hold'em'.

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL