Baby Lasagna: 'I dalje sam onaj lik iz Umaga. Nisam ja heroj!'

Ja sam i dalje samo lik iz Umaga i ne osjećam se kao junak - heroj, priznao je Baby Lasagna (28) u razgovoru s HRT-om. Naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu javio se iz svoje sobe u Švedskoj te otkrio kako se zabavlja kad ima slobodno vrijeme.

Kad nema pripreme i probe, Lasagna kaže, sam sebi smisli aktivnosti. Ako ne zaigra nogomet onda ode u razgledavanje grada.

Nije tajna da voli samoću i mir, a otkad je glavni favorit za pobjedu na Eurosongu, Marko kaže da ipak uspijeva odvojiti vrijeme za sebe.

- Volim ljude kojima sam okružen, tako da se trudim provoditi vrijeme i s njima. Sam sam ako ne znam nikoga, ali ovako, kada znam ljude, kad su prijatelji uz mene, onda je to super - rekao je.

Nakon druge probe našem predstavniku Baby Lasagni ponovno su porasle šanse za pobjedu. Trenutačno na eurovizijskim kladionicama vodi, a što se konkurencije tiče, Lasagna ima samo riječi hvale.

- Pa mislim da se jako lijepo iskazala i pojavila Ukrajina koja je s petog, šestog mjesta skočila sada na treće, jer im je predobar nastup. Tako da mi se to sviđa. Zanima me kako će na kraju izgledati nastup Italije. Velika Britanija i Njemačka izgledaju apsolutno preludo, znači nismo vidjeli video, ali set up i pozornica izgledaju im fenomenalno. Tako da to su neke zemlje koji su mi ostavile najjači dojam.

