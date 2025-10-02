Baby Lasagna: Mlađi od 18 ne smiju na moj koncert u Turskoj

Nakon što je u proljeće s velikim uspjehom završio svoju prvu europsku turneju 'Meow Tour', Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, ponovno se vraća nastupima. Sljedeća postaja je Istanbul, gdje je koncert planiran za 24. travnja, ali zbog velikih protuvladinih prosvjeda prebačen je na 13. studenoga.

U međuvremenu se pojavila nova odluka organizatora koja je rastužila njegove brojne obožavatelje.

- Imam loše vijesti! Nažalost, djeci ispod 18 godina nije dozvoljen ulazak na naš koncert u Istanbulu 13. 11., čak i ako pored sebe imate odraslu osobu. Ovo nije naša odluka, moj tim i ja smo bili vrlo iznenađeni i razočarani - napisao je nedavno na Instagramu.

Foto: PROMO

Pozvao je sve maloljetnike koji su kupili ulaznice da pošalju svoje podatke za povrat novca.

- Dragi moji mladi gatitosi, jako mi je žao zbog ove situacije i nadam se da ćemo se sresti neki drugi put. Molim vas podijelite ovu priču ili pošaljite prijateljima koji dolaze na koncert, kako bi svi imali priliku vidjeti ovu informaciju - dodao je na kraju Baby Lasagna.

Foto: Instagram

A njegova najveća podrška u svemu što radi je supruga Elizabeta, s kojom će 26. listopada proslaviti prvu godišnjicu braka. Marko i Elizabeta, koja se bavi videoprodukcijom i art fotografijom, vjenčali su se u srednjovjekovnoj crkvici u Završju u Istri. Marku je vjenčani kum bio njegov brat Martin, dok je Elizabeti kuma bila njezina najbolja prijateljica, javio je tad Istarski.hr.

Na vjenčanje je bilo pozvano oko 50 uzvanika, koji nisu smjeli fotografirati važan dan za mladence. Ipak, fotografije su na kraju isplivale u javnost, pa su tako Lasagnini obožavatelji mogli vidjeti dio atmosfere.

Vjenčali se Baby Lasagna i njegova dugogodišnja djevojka Elizabeta | Foto: PIXSELL

Elizabeta, koja je već poznata po autentičnom stilu, odabrala je retro vjenčanicu s korzetom, volanima i čipkom. Kosu je oblikovala u valove, a cijelu kombinaciju upotpunila je crnom ogrlicom. Baby Lasagna je odjenuo prugasto odijelo, u kojemu se, čini se, pojavio u videospotu za posljednju pjesmu 'Biggie Boom Boom', i klasičnu bijelu košulju. Sve je začinio čizmama. Par se u kolovozu prošle godine pripremao za svoj veliki dan.

- Da budem iskren, malo sam izdvojen od priprema za vjenčanje. Obavim što mi se kaže da moram... Malo će biti panika vjerojatno jer smo stvarno puno zauzeti pa manje stignemo. Ali imamo pomoć od obitelji i prijatelja, tako da sve ide dobro - rekao je tad Marko za 'IN magazin'.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL