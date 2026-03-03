Obavijesti

Baby Lasagna najavio je veliku turneju, evo gdje sve stiže...

Baby Lasagna najavio je veliku turneju, evo gdje sve stiže...
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Turneja Baby Lasagne nosi ime njegove najnovije pjesme 'End the Party', koju je objavio sredinom veljače. Započet će je u studenome ove godine, a poznato je i gdje će sve nastupati

Manje od dvije godine nakon što je osvojio Europu i osigurao Hrvatskoj povijesno drugo mjesto na Eurosongu, Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, najavljuje novu europsku turneju 'End the Party'. Turneja kreće 15. studenoga iz milanskog Legend Cluba, a odmah nakon toga slijede gaže u Münchenu i Kölnu.

Posebno su važni datumi u Ujedinjenom Kraljevstvu. 21. studenoga svira u Manchesteru, a dan kasnije penje se na pozornicu kultne londonske dvorane O2 Shepherd's Bush Empire. Europski put ga dalje vodi u Belgiju, pa natrag u Njemačku na koncerte u Berlinu i Hamburgu.

A da ga obožavaju u Poljskoj, dokazuju čak tri zakazana koncerta u Poznanu, Varšavi i Krakovu. Turneja se nastavlja u Pragu, Beču i Budimpešti, a zasad posljednji najavljeni nastup je 6. prosinca u Majestic Music Clubu u Bratislavi. Inače, turneja Baby Lasagne nosi ime njegove najnovije pjesme 'End the Party', koju je objavio sredinom veljače.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

