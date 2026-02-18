Obavijesti

Baby Lasagna za 24sata: 'Lelek su bile odlične, drago mi je da idu u Beč. Navijam za njih!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Zagreb: Uz Red Bull Symphonic u HNK2 nastupio je i Baby Lasagna | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Marko Purišić ovih dana je izbacio novu pjesmu ‘End The Party’, a za Lelek kaže da je uvjeren kako će se lako istaknuti na Eurosongu u Beču

Prošle su već dvije godine otkako je Marko Purišić, svima znan kao Baby Lasagna, ostvario povijesni rezultat za Hrvatsku na Eurosongu od osamostaljena države. Njegovo drugo mjesto u Malmöu uklesano je u povijest ovog spektakularnoga glazbenog natjecanja i ako netko zna što čeka naše nove pobjednice Dore, skupinu Lelek, onda je to upravo on. Baby Lasagna iza sebe već ima zavidan broj nastupa, što na domaćem, što na stranom terenu. U pauzi između obaveza komentirao nam je uspjeh grupe Lelek.

