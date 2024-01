Baby Lasagna: 'Nisam znao tko je Habijan. Vjerujem da me je lajkao zbog razvijenih leđa...'

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, bio je gost na Newsnightu, pričao je o svojoj popularnosti i što misli o ministru Damiru Habijanu.

Favorit ovogodišnje Dore, koji je osvojio publiku pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim', priznao je kako trenutačno ima jako puno posla te da nikad nije bio ovoliko zauzet, a s popularnošću, kaže, snalazi se.

- Nalazim načine da upijem ono pozitivno, a da konstruktivno uzmem u obzir ono što je negativno - rekao je.

Foto: Elizabeta Ružić

Nedavno je na njegovu objavu na društvenoj mreži Instagram, lajkao i ministar Damir Habijan te iako je lajk brzo uklonjen, glazbenik priznaje da ga nije ni primjetio.

- Meni je sve to bilo smiješno. Ja ne pratim politiku i nisam znao tko je to. Kada sam istražio onda sam vidio da je to onaj nabildani. Vjerujem da me je lajkao zbog razvijenih leđa - rekao je.

Prisjetimo se, nakon što je pjevačica Zsa Zsa odustala od natjecanja za Dori, zamijenio ju je Baby Lasagna, a pjesma je izazvala niz pozitivnih komentara. Zbog toga nekima nije bilo jasno zašto je uopće bila rezerva.

Foto: screenshot/Youtube

- Nisam očekivao da ću biti rezerva, a još manje sam očekivao da će netko odustati i da ću ja upasti, a posebno da ću biti favorit. To je nešto van mojih snova - rekao je emisiji.