Baby Lasagna objavio 2. album

Baby Lasagna objavio je svoj drugi studijski album „End the Party”, koji donosi njegov dosad najžešći, ali i najosobniji glazbeni materijal. Nakon žanrovski razigranog prvijenca „DMNS & MOSQUITOES”, novi album označava povratak težem zvuku i glazbenim korijenima Marka Purišića, uz snažne gitarske dionice, intenzivne elektroničke elemente i zarazne melodije po kojima je Baby Lasagna postao prepoznatljiv. Iako je napravio značajan glazbeni iskorak, „End the Party” nije odmak od dosadašnjeg identiteta Baby Lasagne, već njegovo intenzivnije i fokusiranije izdanje. Album je nastao pod utjecajem glazbe koja je oblikovala Marka prije proboja na međunarodnu scenu, a prepoznatljiva ekscentričnost, teatralnost i smisao za humor i dalje su njegov neizostavan dio.

Foto: Elizabeta Ružić Purišić

Važnu promjenu donosi i sam proces nastanka albuma. Za razliku od prvijenca, „End the Party” nastajao je kroz zajednički rad benda, u kojem su uz Marka sudjelovali članovi benda i Nikola Batelić. Energija i međusobna povezanost koju su izgradili tijekom brojnih nastupa prenesena je i u studio, zbog čega novi materijal donosi siroviji, snažniji i neposredniji zvuk, stvoren da u punoj snazi zaživi na koncertnim pozornicama. Iza intenzivnog zvuka krije se duboko osoban i introspektivan album, nastao tijekom razdoblja velikih promjena koje su uslijedile nakon Markova naglog međunarodnog uspjeha. Kroz deset pjesama progovara o pritisku, nesigurnosti, javnoj izloženosti, negativnim komentarima, iscrpljenosti i unutarnjim borbama koje često ostaju skrivene iza vanjskog uspjeha. Umjesto da se bavi spektaklom koji je pratio njegov uspon, „End the Party” okreće se osobi koja je sve to proživjela.

„Ovaj album rođen je iz oluje. Nastajao je tijekom najburnijeg, najzahtjevnijeg i najzbunjujućeg razdoblja naših života te je zato odraz svega što se tada događalo. Za razliku od debitantskog albuma, 'End the Party' je introspektivniji, bori se sa samokritičnošću, ali istovremeno prihvaća neprestanu promjenu koja je sastavni dio čovjeka. Volim misliti da budi nadu, strpljenje i zdrav inat prema neizbježnim životnim poteškoćama.”, rekao je Marko.

Foto: Elizabeta Ružić Purišić

Upravo se taj spoj ranjivosti, frustracije, otpora i nade provlači kroz cijeli album. Pjesme ne bježe od teških emocija, već ih pretvaraju u pokretačku snagu, a poruka koja ih povezuje nije da će sve uvijek biti u redu, nego da i u najtežim trenucima postoji razlog za nastavak borbe. Kako ga bend opisuje, „End the Party” istovremeno je rame za plakanje i prijatelj koji ti neće dopustiti da ostaneš na podu. Novi glazbeni smjer publika je već imala priliku upoznati kroz singlove „End the Party”, „Sedated” i „Face on Your Phone”, a ostatak albuma dodatno proširuje njegov emotivni i glazbeni raspon. Ukupno deset pjesama čini zaokruženu cjelinu koja ne ostavlja mnogo prostora za predah, bilo kroz težinu zvuka ili teme kojima se bavi.

Posebnu pažnju privlači i vizualni identitet albuma, predvođen impresivnom, ručno crtanom naslovnicom ispunjenom mnoštvom likova, simbola i detalja koji se isprepliću u kompleksnoj crno-bijeloj kompoziciji. Među brojnim motivima skriveno je i šest fanova Baby Lasagne, koji su na taj način postali dio vizualnog svijeta albuma i dobili svoje mjesto na njegovoj naslovnici.

Od međunarodnog proboja, Baby Lasagna izrastao je u jedno od najprepoznatljivijih novih imena europske glazbene scene. Njegov debitantski album „DMNS & MOSQUITOES”, rasprodani samostalni koncerti i nastupi na velikim europskim festivalima poput: Nova Rocka, Szigeta, EXIT-a, Eurosonica i 2000treesa potvrdili su njegov status izvođača čija energija posebno dolazi do izražaja uživo.

Foto: Elizabeta Ružić Purišić

Nove pjesme uskoro će zaživjeti pred publikom u sklopu velike europske turneje koja tijekom studenoga i prosinca obuhvaća 18 koncerata. Među njima se ističe nastup u londonskom O2 Shepherd's Bush Empireu 22. studenoga, dok će turneja završiti pred domaćom publikom, 18. prosinca u riječkom Pogonu i 19. prosinca u zagrebačkom Boogaloou.