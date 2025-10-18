Baby Lasagna odgovorio Vojku: 'Iznenadi me kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica'

Marko Purišić (30), poznat kao Baby Lasagna, predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2024. godine, ovih dana gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio, između ostalog, i o budućim suradnjama. Na pitanje s kime nikada ne bi snimio pjesmu rekao je: 'Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali mi je nekad sirov, u trenucima'.

Na to se oglasio i sam Vojko V., odnosno Andrija Vujević. On je na Instagramu napisao: 'Radije bih bio sirov nego Eurosong trash'.

A u subotu ujutro je na njegov komentar odgovorio Baby Lasagna. U snimci koju je objavio u obliku Instagram Storyja, Marko je rekao kako isprva nije ni planirao to komentirati.

Foto: Instagram

- Općenito ovakve stvari izbjegavam i uopće me ne interesiraju, ali ste mi toliko preplavili inbox pitanjima u vezi ovih storyja jučer. Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je.