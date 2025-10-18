Obavijesti

Show

Komentari 0
NIJE MU OSTAO DUŽAN

Baby Lasagna odgovorio Vojku: 'Iznenadi me kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Baby Lasagna odgovorio Vojku: 'Iznenadi me kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica'
Foto: Marko Juric/PIXSELL/Luka Antunac/PIXSELL

Baby Lasagna rekao je nedavno kako možda ne bi htio surađivati s Vojkom V. Dodao je kako mu je on 'nekad sirov'. Na to se oglasio Vojko koji je napisao da bi 'radije bio sirov nego Eurosong trash'...

Marko Purišić (30), poznat kao Baby Lasagna, predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2024. godine, ovih dana gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio, između ostalog, i o budućim suradnjama. Na pitanje s kime nikada ne bi snimio pjesmu rekao je: 'Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali mi je nekad sirov, u trenucima'. 

Na to se oglasio i sam Vojko V., odnosno Andrija Vujević. On je na Instagramu napisao: 'Radije bih bio sirov nego Eurosong trash'. 

NIJE GA ŠTEDIO Baby Lasagna otkrio s kojim glazbenikom ne bi snimio duet, a on mu brutalno odgovorio
Baby Lasagna otkrio s kojim glazbenikom ne bi snimio duet, a on mu brutalno odgovorio

A u subotu ujutro je na njegov komentar odgovorio Baby Lasagna. U snimci koju je objavio u obliku Instagram Storyja, Marko je rekao kako isprva nije ni planirao to komentirati. 

Foto: Instagram

- Općenito ovakve stvari izbjegavam i uopće me ne interesiraju, ali ste mi toliko preplavili inbox pitanjima u vezi ovih storyja jučer. Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
NEPOSLUŠNE KOMBINACIJE

FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...

Iako se uvijek čine savršene i besprijekorne, i njima se potkradu greške i nezgode. Ovo su pjevačice i glumice koje su se borile sa svojim haljinama na crvenom tepihu.
FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade
SJEĆATE LI IH SE?

FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade

Serija 'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 18. listopada 1988., a prikazivala se do 1997. godine. Iznjedrila je istinske probleme radničkih obitelji - svakodnevnu borbu sa siromaštvom, pretilošću i pokušajem zapošljavanja.
FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...

Popularni holivudski glumac Zac Efron proteklih je godina imao nekoliko transformacija što se izgleda tiče, a istaknuo je kako je razlog tome ozljeda čeljusti koju je pretrpio 2013. godine. Glumac je komentirao kako nije bio na operacijama da bi mijenjao izgled, već kako bi se oporavio od ozljede. Osim toga, zbog uloga je više vježbao te mu se i fizionomija tijela promijenila. U galeriji pogledajte kako se glumac mijenjao kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025