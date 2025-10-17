Baby Lasagna otkrio s kojim glazbenikom ne bi snimio duet, a on mu brutalno odgovorio

Glazbenik Marko Purišić (30), poznatiji kao Baby Lasagna sinoć je gostovao u RTL Direktu i pričao o raznim temama, a krenuo je sa svojom turnejom.

- Meni je super. Na neki način se razlikuje od nas jer ovdje ima neki sentiment koji je došao zbog Eurosonga, kao naš dragi Marko pa je često manje fokus na glazbi, a više na meni kao osobi, a kad izađemo van imam osjećaj da me ne šljive mene kao Marka nego više gledaju projekt Baby Lasagna. Bend je tamo poznat među fanovima dok ovdje bend nitko ne šljivi. Tako da je nekako jasna razlika - rekao je.

Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Voditeljica Mojmira Pastorčić ga je pitala s kim na našoj sceni nikad ne bi snimio duet.

- Možda Vojko V. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima - ispričao je Marko.

Vojko V se oglasio na svom Instagramu i odgovorio Baby Lasagni: 'Rađe bi bia sirov nego eurosong trash hahaha'.

Foto: Instagram

Što se tiče hita 'Rim Tim Tagi Dim' s kojim je nastupao na Eurosongu, priznao je kako mu malo ide na živce kad ga čuje negdje vani.

- Ali kad nastupaš na koncertu, skroz je druga spika - govori.