Obavijesti

Show

Komentari 0
NIJE GA ŠTEDIO

Baby Lasagna otkrio s kojim glazbenikom ne bi snimio duet, a on mu brutalno odgovorio

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Baby Lasagna otkrio s kojim glazbenikom ne bi snimio duet, a on mu brutalno odgovorio
Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Bivši predstavnik na Eurosongu sinoć je gostovao u RTL Direktu. Voditeljica Mojmira Pastorčić pitala ga je s kojim domaćim pjevačem ne bi zapjevao, a on joj je otkrio da je to Vojko V

Glazbenik Marko Purišić (30), poznatiji kao Baby Lasagna sinoć je gostovao u RTL Direktu i pričao o raznim temama, a krenuo je sa svojom turnejom.

-  Meni je super. Na neki način se razlikuje od nas jer ovdje ima neki sentiment koji je došao zbog Eurosonga, kao naš dragi Marko pa je često manje fokus na glazbi, a više na meni kao osobi, a kad izađemo van imam osjećaj da me ne šljive mene kao Marka nego više gledaju projekt Baby Lasagna. Bend je tamo poznat među fanovima dok ovdje bend nitko ne šljivi. Tako da je nekako jasna razlika - rekao je.

Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala
Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Voditeljica Mojmira Pastorčić ga je pitala s kim na našoj sceni nikad ne bi snimio duet.

- Možda Vojko V. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima - ispričao je Marko.

RAZOČARAN JE Baby Lasagna: Mlađi od 18 ne smiju na moj koncert u Turskoj
Baby Lasagna: Mlađi od 18 ne smiju na moj koncert u Turskoj

Vojko V se oglasio na svom Instagramu i odgovorio Baby Lasagni: 'Rađe bi bia sirov nego eurosong trash hahaha'.

Foto: Instagram
'BILO JE SUPER' VIDEO Baby Lasagna oduševio obožavateljicu! Na karaokama pjevala njegov hit, a onda...
VIDEO Baby Lasagna oduševio obožavateljicu! Na karaokama pjevala njegov hit, a onda...

Što se tiče hita 'Rim Tim Tagi Dim' s kojim je nastupao na Eurosongu, priznao je kako mu malo ide na živce kad ga čuje negdje vani.

- Ali kad nastupaš na koncertu, skroz je druga spika - govori.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda blistala u zelenom outfitu, a svi gledali u njezine cipele! Evo kako se mijenjala...
KAD BIVŠA PREDSJEDNICA ZAKORAČI

FOTO Kolinda blistala u zelenom outfitu, a svi gledali u njezine cipele! Evo kako se mijenjala...

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sudjelovala je na Svjetskom samitu o zdravlju koji se održao u Berlinu. Kolinda je poznata po elegantnim odijelima, i ovoga puta se istaknula efektnim 'outfitom'
Prve eliminacije sezone u Životu na vagi! 'Zvone je okrenuo leđa timu čim je postao individualac'
BIT ĆE I POVRIJEĐENIH OSJEĆAJA

Prve eliminacije sezone u Životu na vagi! 'Zvone je okrenuo leđa timu čim je postao individualac'

Napetost raste i prije samog vaganja. Nena je u ovom tjednu osvojila nagradu - balon koji, kad ga napuni vodom, donosi prednost na vagi, a Zvone može poništiti jedan glas u eliminacijskom glasanju
FOTO Kakva transformacija! Evo kako kandidati iz Života na vagi izgledaju nakon 'make-overa'
SKINULI KILE, SREDILI SE...

FOTO Kakva transformacija! Evo kako kandidati iz Života na vagi izgledaju nakon 'make-overa'

Više ne igraju u timovima, već sami za sebe i približavaju se velikom finalu. No, kako im svaki dan ne bi prolazio samo u treninzima, kandidati iz Života na vagi su išli i na make-over - neki su se ošišali, neki obrijali, djevojke su se našminkale, a svaki od njih ostao je iznenađen kada se vidio u ogledalo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025