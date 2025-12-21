Baby Lasagna pričao o vjeri: 'Okrenuo sam joj se kad sam iscrpio sve svjetovne opcije'

Baby Lasagna (30) za Novu godinu nastupa u Splitu, zajedno sa Željkom Bebekom. Ta činjenica posebno ga veseli jer je, kaže, veliki fan ovog glazbenika. Najavio je taj događaj u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju i tom prilikom pričao o vjeri.

- Okrenuo sam joj se kad sam iscrpio sve svjetovne opcije i shvatio da su isprazne i vrte se u krug. To sam i od malena znao, ali valjda sam trebao prvo okušati sve da bih znao gdje mi je mjesto. I sada ponekad skrenem, ali makar znam 's kud san doma' - ispričao je.

Foto: Elizabeta Ružić

Ispričao je što bi radio da nije glazbenik, odnosno koji bi bio scenarij da nije bilo uspjeha na Dori.

- Teško pitanje, ali netom prije Dore počeo sam se miriti s istinom da zadnjih 20 godina glazbe neće dovesti do poslovnog uspjeha te sam se prijavio na posao copywritera u turističkoj firmi. Činilo se kao da ću i dobiti taj posao, ali onda se sve okrenulo naglavačke - rekao je Marko Purišić.

Eksplozija pažnje se, kaže, desila jako brzo.

- Dogodilo se u kratkom roku, ali moj glazbeni put traje aktivno i beskompromisno od moje devete godine, tako da se već 20+ godina spremam na ovo ili barem radim ka tome. Mislim da mi vlastiti karakter ne dopušta da se uzdignem visoko. Da, ponekad i ja poletim, ali mislim da prepoznajem svoju oholost prije nego ode predaleko - priča glazbenik.

Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Blagdane će dočekati u krugu obitelji, a dotaknuo se i činjenice da sljedeće godine nastupa na jednom od najvažnijih festivala u Europi - Sziget festivalu.

Foto: Instagram

- Apsolutno sam uzbuđen, ma i više od toga. Iduće godine sviramo na još više inozemnih velikih festivala nego ove godine i to je ono što me najviše uzbuđuje. A posebno mi je drago da se sve to događa puno nakon “hypea” i puno nakon onog nerealnog trenutka. Sretan sam i ponosan što dečki i ja imamo priliku iz dana u dan dokazivati da nismo neozbiljni i da nismo tu da uživamo u nekom sjaju koji brzo blijedi. Nismo stali i guramo dalje jednakom, ako ne i većom žustrinom nego prije - kaže.