Obavijesti

Show

Komentari 2
ISKRENO

Baby Lasagna pričao o vjeri: 'Okrenuo sam joj se kad sam iscrpio sve svjetovne opcije'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Baby Lasagna pričao o vjeri: 'Okrenuo sam joj se kad sam iscrpio sve svjetovne opcije'
4
Zagreb: Uz Red Bull Symphonic u HNK2 nastupio je i Baby Lasagna | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Glazbenik je govorio o tome koliko mu je važna vjera, ali i što bi bio da nije glazbenik. Dotaknuo se i činjenice da sljedeće godine nastupa na Sziget festivalu

Baby Lasagna (30) za Novu godinu nastupa u Splitu, zajedno sa Željkom Bebekom. Ta činjenica posebno ga veseli jer je, kaže, veliki fan ovog glazbenika. Najavio je taj događaj u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju i tom prilikom pričao o vjeri.

- Okrenuo sam joj se kad sam iscrpio sve svjetovne opcije i shvatio da su isprazne i vrte se u krug. To sam i od malena znao, ali valjda sam trebao prvo okušati sve da bih znao gdje mi je mjesto. I sada ponekad skrenem, ali makar znam 's kud san doma' - ispričao je.

Foto: Elizabeta Ružić

Ispričao je što bi radio da nije glazbenik, odnosno koji bi bio scenarij da nije bilo uspjeha na Dori.

- Teško pitanje, ali netom prije Dore počeo sam se miriti s istinom da zadnjih 20 godina glazbe neće dovesti do poslovnog uspjeha te sam se prijavio na posao copywritera u turističkoj firmi. Činilo se kao da ću i dobiti taj posao, ali onda se sve okrenulo naglavačke - rekao je Marko Purišić.

PROMIJENIO BROJNE FRIZURE FOTO Neprepoznatljivi Baby Lasagna: Evo kako se mijenjao otkako smo ga prvi put upoznali
FOTO Neprepoznatljivi Baby Lasagna: Evo kako se mijenjao otkako smo ga prvi put upoznali

Eksplozija pažnje se, kaže, desila jako brzo.

- Dogodilo se u kratkom roku, ali moj glazbeni put traje aktivno i beskompromisno od moje devete godine, tako da se već 20+ godina spremam na ovo ili barem radim ka tome. Mislim da mi vlastiti karakter ne dopušta da se uzdignem visoko. Da, ponekad i ja poletim, ali mislim da prepoznajem svoju oholost prije nego ode predaleko - priča glazbenik.

Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala
Karlovac: Dobitnici ovogodišnjeg Porina sa statuom autora Ivice Propadala | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
SZIGET FESTIVAL Veliko priznanje! Baby Lasagna nastupa na jednom od najvećih glazbenih festivala u Europi
Veliko priznanje! Baby Lasagna nastupa na jednom od najvećih glazbenih festivala u Europi

Blagdane će dočekati u krugu obitelji, a dotaknuo se i činjenice da sljedeće godine nastupa na jednom od najvažnijih festivala u Europi - Sziget festivalu.

Foto: Instagram

- Apsolutno sam uzbuđen, ma i više od toga. Iduće godine sviramo na još više inozemnih velikih festivala nego ove godine i to je ono što me najviše uzbuđuje. A posebno mi je drago da se sve to događa puno nakon “hypea” i puno nakon onog nerealnog trenutka. Sretan sam i ponosan što dečki i ja imamo priliku iz dana u dan dokazivati da nismo neozbiljni i da nismo tu da uživamo u nekom sjaju koji brzo blijedi. Nismo stali i guramo dalje jednakom, ako ne i većom žustrinom nego prije - kaže.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...
KONTROVERZAN NASTUP

Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...

Večeras će biti poznat novi pobjednik ili pobjednica Supertalenta. Veliko finale prenosit će se uživo iz Arene Zagreb, a mi smo se prisjetili točke koja je šokirala mnoge.
Tamia Šeme pobijedila je lani u Supertalentu: 'Cirque du Soleil moj je veliki neostvareni san'
ISKRENO ZA 24SATA

Tamia Šeme pobijedila je lani u Supertalentu: 'Cirque du Soleil moj je veliki neostvareni san'

Slovenska umjetnica još ne može vjerovati da je pobijedila u talent showu. "To je jedno od mojih najvećih postignuća i nešto na što sam izuzetno ponosna", rekla je
Završile su audicije za The Voice Kids, svi timovi su popunjeni: U sljedećoj emisiji slijede troboji
THE VOICE KIDS

Završile su audicije za The Voice Kids, svi timovi su popunjeni: U sljedećoj emisiji slijede troboji

Vannin tim popunila je Jana Kreš, a Mia Jovanović tim mentorice Mije. Maša Palić dalje nastavlja uz Marka Tolju koji s njom popunjava svoj tim. Šimun Kečkeš popunio je tim Davora Gopca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025